Grave incidente sulla Statale 106 nel cosentino. Scontro frontale tra 2 Fiat Punto, due feriti

CALOPEZZATI (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 106 “Jonica” nel comune di Calopezzati in provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento due auto (due Fiat Punto) si sono scontrate frontalmente all’altezza di un rettilineo. Il violento impatto ha provocato il ferimento di due persone subito soccorse dal personale Suem del 118 e successivamente trasportate in ospedale per politraumi.

Il tratto di Statale 106 interessato dall’incidente è stato chiuso al transito per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della polizia stradale che si sta occupando della dinamica. Il traffico è stato deviati sulla viabilità ordinaria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco.