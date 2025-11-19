Provincia
Incidente sulla Statale 107 nei pressi di Monte Scuro: due auto coinvolte, un ferito
Scontro tra due veicoli a 825 metri dall’Incrocio Valico di Monte Scuro. Corsia chiusa in direzione Incrocio Passovecchio
COSENZA – Un incidente tra due veicoli ha provocato un ferito questa mattina sulla SS107 Silana Crotonese, al km 57,9, a 825 metri dall’Incrocio Valico di Monte Scuro, in direzione Incrocio Passovecchio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale di Anas per gestire la viabilità. La corsia interessata è stata chiusa temporaneamente, con rallentamenti segnalati agli automobilisti. Si consiglia di percorrere percorsi alternativi.
