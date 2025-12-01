Incidente sulla Statale 107 a Rende: due feriti e traffico rallentato

RENDE – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di Rende, nei pressi del centro commerciale Campus.

Due le auto che per cause in corso d’accertamento si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, due persone hanno riportato ferite, di cui non si conoscono al momento le condizioni.

L’incidente ha provocato rallentamenti del traffico in entrambi i sensi di marcia, con code e difficoltà per gli automobilisti in transito. Le autorità competenti stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro e ripristinare la normale circolazione.