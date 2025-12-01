Incidente sulla Statale 107 a Rende: due feriti lievi tra cui l’ex sindaco Manna

RENDE – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di Rende, nei pressi del centro commerciale Campus. Due le auto che, per cause in corso d’accertamento si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni, due persone hanno riportato ferite, ma senza gravi conseguenze. Su una delle auto viaggiava l’ex sindaco di Rende, l’avvocato Marcello Manna che avrebbe riportato solo lievi contusioni. Viaggiava, secondo le ricostruzioni, in direzione Paola quando un’auto si sarebbe immessa da via Lussemburgo. La dinamica è comunque in fase d’accertamento. L’incidente ha provocato rallentamenti del traffico in entrambi i sensi di marcia. I vigili urbani hanno eseguito i rilievi.