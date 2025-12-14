Incidente con il trattore a Rossano, mezzo si ribalta: uomo ferito. Sul posto l’elisoccorso

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Paura dopo il ribaltamento di un trattore a Corigliano Rossano: l’incidente ha causato il ferimento della persona a bordo del mezzo. L’episodio è accaduto in località Piragineti durante la mattinata di domenica 14 dicembre 2025.

L’area urbana di Corigliano-Rossano è stata svegliata dalla notizia di un uomo rimasto schiacciato da un trattore a causa del ribaltamento del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi che hanno provveduto ad aiutare la persona ferita. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, necessario l’invio dell’elisoccorso visto quanto accaduto.

Incidente con il trattore a Rossano, tutti i dettagli

I vigili del fuoco giunti sul posto si sono recati nella frazione di Piragineti per soccorrere un uomo che si trovava sul trattore, poi il mezzo si sarebbe ribaltato. L’uomo avrebbe riportato ferite ad una gamba: sul posto anche un’ambulanza, la polizia e l’elisoccorso allertato dopo quanto accaduto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente accaduto a Corigliano-Rossano, le forze dell’ordine presenti sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ribaltato e tratto in salvo l’uomo ferito. In seguito, infatti, la persona ferita è stata assistita dal personale sanitario del 118. Le condizioni di salute dell’uomo che si è ribaltato con il trattore a Piragineti sono state accertate dai sanitari giunti sul posto.

Non solo l’incidente nella frazione Piragineti

Altro intervento dei pompieri che hanno spento le fiamme all’interno di un’abitazione a Piana Caruso. Qui avrebbe preso fuoco un televisore, ancora da chiarire però le cause dell’incendio.

Messa in sicurezza dell’area, con tanto di fiamme spente dopo quanto accaduto. Un uomo avrebbe riportato ustioni alle mani di lieve entità, con tanto di intossicazione da fumo. Necessario anche in questo caso l’intervento del personale sanitario.