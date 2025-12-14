COSENZA – Le notizie di cronaca a Cosenza e in provincia sono piene di incidenti stradali che attanagliano sempre di più le nostre città, rendendole meno sicure, con bilanci tragici, dai feriti ai decessi. Nel 2024, in Italia sono stati complessivamente 317.365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, come si pone la Calabria? È 13esima nella classifica nazionale con 4.340 auto coinvolte in sinitri stradali nel 2024, un dato in aumento del +6,2% rispetto all’anno precedente e al di sopra della media nazionale.

È quanto emerge da un’analisi CARFAX, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati ACI-ISTAT. A livello provinciale la maglia nera spetta a Cosenza che fa registrare il numero più alto di autovetture coinvolte in sinistristradali, con 1.459 casi nel 2024.

Incidenti stradali, il dato di Cosenza

Non va meglio nelle altre regioni ma i dati sono leggermente più bassi rispetto a Cosenza. In seconda posizione troviamo Reggio Calabria con 1.251 sinistri stradali, poi Catanzaro con 849, Crotone con 455 e Vibo Valentia che con 326 registra il dato più basso, più di 4 volte in meno rispetto a Cosenza.

Anche sul fronte delle variazioni rispetto al 2023, la provincia che registra ancora il dato maggiormente negativo è Cosenza, per via della crescita maggiore di autovetture coinvoltesu strada con un aumento del +16,2%. Incrementi significativi anche a Crotone (+12,4%) e Vibo Valentia (+10,5%). Sono invece due le province in cui si registra un calo: Reggio Calabria (–2,0%) e Catanzaro (–0,8%).

L’acquisto delle auto usate ed i rischi

Quasi la metà dei veicoli analizzati presenta almeno un fattore di rischio, inteso come un elemento che richiede particolare attenzione da parte dell’acquirente. Tra questi, uno dei problemi più rilevanti sono i danni e gli incidenti, seguiti dalla provenienza dall’estero e da anomalie nel chilometraggio, oltre a utilizzi precedenti come taxi o auto a noleggio. I numeri lo dimostrano: oggi è fondamentale disporre di strumenti affidabili per conoscere lo storico del veicolo al momento dell’acquisto di un’auto usata.

“Nel nostro database, quasi il 50% delle auto analizzate presenta segnalazioni di danni: un dato che non deve spaventare, ma che sottolinea quanto la trasparenza sia fondamentale. Un’auto che ha subito danni non è necessariamente un’auto da scartare. Innanzitutto, bisogna guardare alla gravità del danno; se è lieve, non c`è nulla di cui preoccuparsi perché si tratta di un problema puramente estetico.

Se tuttavia la gravità è elevata, vuol dire che ci sono stati danni strutturali che potrebbero averne compromesso il funzionamento e la sicurezza. Un controllo visivo del veicolo potrebbe non essere sufficiente a determinare se la riparazione ha ripristinato il veicolo nelle sue condizioni ottimali ” ha dichiarato Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX.