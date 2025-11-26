Incivili che abbandonano rifiuti, ma le telecamere pizzicano i trasgressori

VIBO VALENTIA – Sono tanti i comuni della Calabria alle prese con gli incivili. Una lotta senza quartiere nei confronti di quei soggetti che deturpano il territorio e mettono a rischio l’ambiente. Da Cosenza ai piccoli comuni della sua provincia, fino a Vibo Valentia, ci si attrezza con le fototrappole per tentare di arginare l’odiosa e cattiva pratica.

Incivili, l’azione del Comune di Vibo

Negli ultimi dieci giorni, grazie a un’intensa attività di controllo condotta congiuntamente dalla Polizia locale e dagli operatori della ditta Muraca, sotto la direzione dell’assessorato all’Ambiente, sono state elevate numerose sanzioni ai responsabili dell’abbandono illecito di rifiuti su suolo pubblico.

Le telecamere di videosorveglianza, installate in punti strategici della città, hanno permesso di identificare chiaramente gli autori e i veicoli coinvolti, in particolare nelle zone del quartiere Feudotto e di via degli Artigiani, aree sensibili per la presenza di isole ecologiche. La Polizia locale si avvale anche di impianti di videosorveglianza di privati, rivelatisi preziosi per individuare i trasgressori.

Le sanzioni previste per chi abbandona rifiuti sono severe: multe fino a 1.500 euro, denuncia penale e, nei casi in cui l’illecito venga commesso tramite veicolo, il ritiro della patente da uno a quattro mesi. L’attenzione resta alta anche in altre aree urbane, come via De Luca e via Froggio, recentemente oggetto di controlli mirati.

Il sindaco Enzo Romeo “no a situazioni indecorose”

Il primo cittadino di Vibo, ha rivolto un appello alla cittadinanza: “L’azione repressiva è importante, ma fondamentale è l’attività di sensibilizzazione. È necessario che ognuno di noi comprenda che sporcare e inquinare non è soltanto sbagliato e contro legge, ma neanche necessario. L’amministrazione è sempre a disposizione per andare incontro alle esigenze di tutti, abbiamo un servizio che funziona e lavoriamo ogni giorno per migliorarlo, e non vogliamo accettare di dover assistere a situazioni indecorose”.

L’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, ha sottolineato i risultati ottenuti dalla città in termini di raccolta differenziata: “La percentuale di raccolta differenziata ha ormai raggiunto risultati estremamente lusinghieri, sfiorando l’80% per l’anno 2025. Tuttavia, l’impegno dell’amministrazione per la tutela dell’ambiente continua ad essere massimo. Invitiamo i cittadini a collaborare rispettando le regole per il corretto smaltimento dei rifiuti e le più elementari norme del vivere civile, anche perché la nostra attività di controllo è sempre più intensa e si avvale di tecnologie che permettono di non lasciare impuniti gli incivili”.