Cosenza: incontro per adulti con ADHD, nasce il gruppo “Effetto Orchidea”

COSENZA – Un luogo informale, accogliente e libero da giudizi dove potersi raccontare, riconoscere e confrontare. E’ questo lo spirito di “Effetto Orchidea”, il nuovo gruppo promosso dall’Associazione Potenziamenti e dedicato alle persone adulte con ADHD.

Effetto Orchidea: il primo incontro è in programma per mercoledì 6 maggio

Il primo incontro è in programma per mercoledì 6 maggio alle ore 18:30, presso l’Associazione Potenziamenti in via Giulia a Cosenza, e si propone come un momento di condivisione aperta, pensato sia per chi ha già ricevuto una diagnosi sia per chi si trova ancora in fase di valutazione.

L’iniziativa nasce dalla crescente esigenza di creare spazi di confronto per adulti che convivono con l’ADHD, una condizione spesso associata all’infanzia ma che continua a influenzare in modo significativo anche la vita adulta. Proprio per questo, “Effetto Orchidea” punta a rompere il senso di isolamento che molte persone sperimentano, offrendo un contesto in cui esperienze simili possano incontrarsi e dialogare.

Durante l’incontro, il focus sarà sulle sfide quotidiane, sulle emozioni e sulle strategie pratiche per gestire aspetti come il tempo, l’organizzazione e le relazioni interpersonali. Non si tratta di un percorso formativo strutturato, ma di uno spazio flessibile dove ciascun partecipante può scegliere se intervenire attivamente o semplicemente ascoltare.

Non è richiesta alcuna preparazione specifica, né competenze pregresse sul tema. L’obiettivo principale è favorire la condivisione e la costruzione di nuove prospettive per affrontare la quotidianità.