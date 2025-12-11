Infezione all’occhio dopo un intervento di cataratta a Catania: tra i pazienti anche un calabrese

CATANZAI – Allarme infezione post intevento di cataratta. C’è anche un paziente calabrese, proveniente da Vibo Valentia, fra le trenta persone di diverse province siciliane colpite da una grave infezione da Enterococcus faecalis dopo l’intervento di cataratta eseguito lo scorso 15 ottobre in un centro oculistico catanese.

La procura di Catania ha iscritto tre persone nel registro degli indagati: i due oculisti Salvatore e Antonio Randazzo, padre e figlio, e la direttrice sanitaria della struttura, Valentina Di Maria. L’ipotesi di reato è lesioni. Come riporta il sito la Sicilia, l’inchiesta è ancora in fase iniziale e gli indagati stanno collaborando con la magistratura per comprendere l’origine del cluster infettivo.

Nomina di un collegio di esperti per chiarire l’origine dell’infezione

Per far luce sulla vicenda, che ha provocato anche la perdita della vista in alcuni pazienti, la Procura ha nominato un collegio di periti: il medico legale Cristoforo Pomara, la specialista in oculistica Vincenza Maria Elena Bonfiglio, la specialista in igiene Margherita Ferrante e la microbiologa Teresa Maria Assunta Fasciana.

I consulenti dovranno analizzare gli atti di indagine, ispezionare la clinica, acquisire tamponi, prelievi, reperti su strumentazione, farmaci, contenitori, rifiuti e ogni altro oggetto utilizzato negli interventi. Inoltre, studieranno la documentazione medica acquisita nelle altre strutture sanitarie dove i pazienti si sono rivolti dopo le complicazioni.