Tfr e stipendi arretrati agli ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica: arrivano le rassicurazioni Inps

CATANZARO – Un confronto diretto con i vertici regionali dell’Inps per fare il punto sull’accesso al Fondo di garanzia da parte dei lavoratori degli ex Consorzi di bonifica e assicurare risposte chiare e tempestive a una vicenda che coinvolge numerose famiglie calabresi. È l’iniziativa assunta dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che sta seguendo personalmente la questione e ha voluto approfondire con l’Istituto gli aspetti legati alla gestione delle istanze, ai requisiti di accesso e ai tempi di erogazione delle somme spettanti.

Gallo ha incontrato il direttore regionale Inps Calabria Giuseppe Greco, il dirigente regionale di Area Alessandro Docimo e il vicario del direttore regionale e direttore provinciale di Cosenza Angelo Maria Manna, la cui presenza ha consentito, in particolare, di approfondire anche le situazioni che interessano i territori dell’Alto Ionio cosentino e dell’Alto Tirreno cosentino, dove la questione è particolarmente avvertita.

Ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica, Gallo: “Rassicurazioni da Inps”

“Abbiamo voluto approfondire direttamente con l’Inps una questione molto sentita – ha affermato Gallo – perché è importante che i lavoratori possano contare su informazioni certe e su procedure rapide. Le rassicurazioni ricevute dal direttore Greco confermano la piena attenzione dell’Istituto verso i lavoratori coinvolti e le loro famiglie. Continueremo a seguire la vicenda e a mantenere aperto il confronto fino alla completa definizione delle posizioni interessate”.

Dall’incontro sono arrivate rassicurazioni sulla capacità dell’Istituto di garantire una gestione tempestiva delle richieste.

“L’Inps ha piena contezza della situazione – ha spiegato il direttore regionale Giuseppe Greco – e le sedi competenti sono state già sensibilizzate su una tematica di particolare importanza per i lavoratori e per le loro famiglie. Non registriamo criticità di carattere organizzativo o operativo. Le strutture territoriali sono pronte a prendere in carico le istanze non appena saranno presentate e, una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa e la completezza della documentazione, a procedere alla loro definizione e all’erogazione delle somme spettanti”.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre approfondito l’ambito di intervento del Fondo di garanzia che, nei casi previsti dalla normativa, oltre al trattamento di fine rapporto può assicurare anche il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non corrisposte dal datore, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.

“Con la direzione regionale dell’Inps – ha aggiunto Gallo – esiste da tempo un confronto costante e proficuo, che anche in questa occasione ha consentito di affrontare con immediatezza una questione delicata e di particolare rilevanza sociale. È un metodo di collaborazione istituzionale che ha già prodotto risultati importanti su numerosi temi e che intendiamo continuare a valorizzare, nell’interesse dei cittadini e dei territori calabresi.

Il nostro impegno – ha infine rimarcato lassessore Gallo – resta quello di seguire con attenzione ogni passaggio e di fare tutto quanto è nelle possibilità della Regione affinché i lavoratori possano vedere riconosciuti, nel più breve tempo possibile, i propri diritti”.