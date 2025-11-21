COSENZA – Rovesci e temporali, calo deciso delle temperature e neve su Sila e Pollino, la prima della stagione in Calabria. È quello che ci aspetta dal tardo pomeriggio di oggi e per tutto il fine settimana (fatta eccezione per una tregua domenica) per un’ondata di maltempo provocata da una poderosa irruzione di aria artica e di due vortici di stampo invernale, ricolmi di aria gelida in quota che cancelleranno l’autunno. La prima perturbazione, proveniente dalla Norvegia, ha provocato la formazione di una bassa pressione sul Mar Ligure.

Maltempo verso in Calabria: rovesci e temporali

Correnti d’aria di origine artico-marittima che si sono riversate nel Mediterraneo attraverso la “Porta del Rodano”. L’incontro di quest’aria gelida con le acque ancora relativamente calde del mare nostrum sta alimentando una vortice di bassa pressione. Da questa notte si registrano precipitazioni diffuse tutto il settentrione e sul versante occidentale, con nevicate a quote collinari e a tratti anche in pianura, mentre dal pomeriggio/sera sono attese precipitazioni intense e temporali, localmente anche forti sul Basso Tirreno e sulla Calabria dov e per la giornata di oggi e di domani è in vigore un’allerta meteo gialla.

Diramata l’allerta gialla per le prossime 48 ore

Nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale “si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento” si legge nell’allerta meteo che aggiunge che i ”possibili fenomeni temporaleschi potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti”.

Maltempo diffuso in Calabria: neve su Sila e Pollino

Domani la prima perturbazione si sarà posizionata sul basso Tirreno provocando forte maltempo sulle regioni centrali e tra Campania e Calabria: attenzione anche alle abbondanti nevicate fino a quote collinari su Romagna, Marche ed Umbria, localmente anche in Abruzzo e Molise. Come detto la neve scenderà anche sui rilievi della Calabria. Attesi fiocchi bianchi su Sila e Pollino ma a quote superiori ai 1.200/1400 metri di quota, anche se non è escluso qualche fiocco a quote più basse durante i rovesci più forti che riverseranno al suolo l’aria fredda. Saranno i versanti occidentali i più esposti. Le temperature saranno ovunque in decisa diminuzione.

L’intero fine settimana sarà di stampo invernale e caratterizzato da forte maltempo. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo confermano l’arrivo di una circolazione depressionaria che si posizionerà al centro del Bacino del Mediterraneo nelle ore centrali di sabato, determinando un forte aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il nocciolo del maltempo si sposterà al Centro-Sud.

Forti raffiche di vento e mari molto mossi

Sarà anche una giornata invernale con i mari che risulteranno mossi o molto mossi! Attenzione anche ai venti localmente burrascosi e da forti piogge e temporali, che coinvolgeranno in modo significativo il Sud e le Isole Maggiori. Il tempo migliorerà al Nord con ultime precipitazioni in Romagna e basso Piemonte, nevose anche in pianura. Condizioni di maltempo invece al Centro-Sud con piogge diffuse e nevicate copiose sugli Appennini anche a quote collinari.

Domenica breve tregua, poi nuovo maltempo

Per la giornata di domenica il tempo tenderà a migliorerà, ma resteranno nuvole e instabilità con ancora la possibilità di rovesci soprattutto sul versante tirrenico. Dalla sera, però, peggiorerà nuovamente per l’arrivo del secondo ciclone polare dalla Groenlandia.

Lunedì il maltempo investirà gradualmente anche il centrosud, riportando nuovamente condizioni perturbate ed invernali. Solo da martedì pomeriggio, gradualmente, le temperature torneranno a salire, in un contesto però ancora di piogge frequenti e diffuse. Dalla metà della prossima settimana non si escludono infatti precipitazioni ancora abbondanti specie al centrosud.