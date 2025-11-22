COSENZA – Prima neve in Sila, pioggia e freddo in pianura e maltempo che sia annuncia persistente anche la proissima settimana. La Calabria è ufficialmente piombata in un clima da gennaio inoltrato che più che da metà novembre. Come ampiamente atteso, un robusto vortice freddo di origine artica ha raggiunto il Sud Italia, portando un drastico abbassamento delle temperature e le prime nevicate significative della stagione.

La neve è comparsa sui monti calabresi già dalla notte, con i fiocchi che stanno cadendo a quote superiori ai 1.200 metri. In particolare, sulle vette più alte della Sila, come Monte Curcio e Botte Donato, la coltre bianca ha già depositato i primi centimetri.

Neve in Sila, pioggia e freddo altrove

L’irruzione di una massa d’aria artico-marittima, veicolata dalla cosiddetta “Porta del Rodano“, ha generato un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo. Dopo aver causato nevicate a quote collinari nel Nord Italia, il maltempo si è spostato con violenza sul basso Tirreno e ha raggiunto la Calabria, dove per l’intera giornata odierna è in vigore un’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. I versanti tirrenici e le aree interne degli Appennini sono le più esposte al maltempo. Venti burrascosi stanno rendendo i mari mossi o molto mossi, specialmente sul Tirreno. Sono previste piogge e temporali intensi, soprattutto in Calabria e Sicilia.

Atteso un secondo vortice freddo

I modelli meteo indicano che oggi è la giornata più critica. La circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo che sta alimentando nuvolosità e precipitazioni diffuse. La neve è prevista su Sila e Pollino, con la possibilità di vederla scendere anche a quote leggermente inferiori ai 1.200 metri durante i rovesci più forti. Il calo termico sarà sensibile su tutta la regione.

Tregua Breve e Nuovo Peggioramento

La tregua sarà brevissima. La giornata di domenica offrirà una parentesi di miglioramento con cielo variabile, ma già dalla sera il tempo peggiorerà rapidamente. È infatti in arrivo un secondo impulso artico proveniente direttamente dalla Groenlandia, che porterà un nuovo ciclone. Lunedì sarà caratterizzato da un’ulteriore ondata di maltempo su tutto il Centro-Sud, mantenendo condizioni pienamente invernali. Solo da martedì pomeriggio si potrà assistere a un graduale miglioramento. La Calabria, dunque, si prepara a un intero fine settimana segnato da pioggia, freddo e vento: un vero e proprio assaggio d’inverno destinato a lasciare il segno sulla regione.