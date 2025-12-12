Stop ancoraggi selvaggi per salvare la Posidonia: nuovi campi di ormeggio per le Isole Dino e Cirella

PRAIA A MARE (CS) – Contrastare gli ancoraggi selvaggi che negli anni hanno danneggiato la preziosa Posidonia oceanica. E’ l’obiettivo delle convenzioni sottoscritte presso la Cittadella Regionale della Calabria tra l’Ente per i Parchi Marini Regionali e i Comuni costieri coinvolti nella gestione dei campi di ormeggio finanziati con i fondi PNRR. Tra questi rientrano anche i Comuni dell’Alto Tirreno Cosentino, Praia a Mare e Diamante, responsabili dei campi boa situati rispettivamente ai lati dell’Isola Dino e dell’Isola di Cirella.

Posidonia oceanica

L’obiettivo è contrastare gli ancoraggi selvaggi che negli anni hanno danneggiato la preziosa Posidonia oceanica, proteggere gli habitat marini e promuovere un nuovo approccio alla navigazione e alla fruizione del mare. Un cambio di passo culturale prima ancora che operativo, come ricordano la Sezione Italia Nostra Alto Tirreno Cosentino e il Circolo Legambiente Riviera dei Cedri, impegnati da anni in prima linea su questo fronte. Le associazioni ambientaliste hanno sottolineato come la tutela della Posidonia e dei fondali costieri richieda impegno costante e una profonda collaborazione tra istituzioni, operatori nautici e diportisti. Negli anni non sono mancate difficoltà nel far rispettare norme e buone pratiche: “Non sarà tutto facile e automatico”, avvertono, ricordando l’urgenza di una maggiore consapevolezza ambientale e di controlli efficaci.

Verso la gestione operativa entro maggio 2026

Con la firma delle convenzioni, i Comuni potranno attivare entro maggio 2026 una procedura ad evidenza pubblica per individuare un operatore incaricato della gestione dei campi ormeggio. La gestione sarà a titolo oneroso, con un corrispettivo previsto per l’utilizzo dei campi boa e dei servizi connessi. L’auspicio condiviso è che, grazie alla piena operatività dei campi di ormeggio, finiscano gli ormeggi abusivi attorno all’Isola Dino e all’Isola di Cirella, tutelando definitivamente aree di grande valore naturalistico.