BISIGNANO (CS) – Il successo di K2 Store è tutto nei suoi numeri: decine di punti vendita in tutta la Calabria, migliaia e migliaia di prodotti e articoli con una filosofia chiara: “quello che cerchi c’è, quello che non cerchi pure“. L’idea è tanto semplice quando vincente: un unico negozio dover poter trovare tutto quel che serve per la casa (e non solo), persino quello che non sapevi esistesse!

Dai casalinghi fino agli arredamenti e all’Hi-tech

In K2 Store trovi articoli di uso quotidiano e quelli per la gestione casalinga: detersivi e pulizia, prodotti per bagno e cucina, tutto l’occorrente per i piccoli lavori domestici, il bricolage e il fai-da-te. Dalle soluzioni per l’illuminazione ai prodotti di ferramenta, dal giardinaggio ai piccoli e grandi complementi d’arredo (tavoli, sedie, divani e poltrone, armadi, specchiere, lampadari, dal design moderno). Ed ancora tutto il necessario per i nostri amici a quattro zampe, giocattoli, prodotti per l’auto, oggettistica varie, valige, biancheria, idraulica ed elettronica. Il tutto completato da un’area dedicata ai più innovativi gadget tecnologici e informatici .

Domani l’apertura del nuovo negozio di Bisignano

La catena specializzata in oggetti per la casa, si prepara a tagliare un nuovo importante traguardo con l’inaugurazione del suo nuovo punto vendita in provincia di Cosenza. L’appuntamento è per domani mattina alle 10:00 con l’apertura del grande negozio di Contrada Macchia Tavola a Bisignano (a pochi chilometri dallo svincolo autostradale A2 Del Mediterraneo a Torano), che va ad aggiungersi a quelli aperti a Paola, San Marco Argentano, Corigliano-Rossano, Lamezia, Crotone, Vibo, Reggio Calabria e tanti altri.

K2 Store ha saputo interpretare perfettamente le esigenze delle famiglie. Non un semplice negozio specializzato, ma un vero e proprio universo domestico dove trovare di tutto: “In un’epoca in cui lo shopping online sembra dominare, noi crediamo ancora nel valore del negozio fisico, dove toccare con mano i prodotti, ricevere consigli e uscire con quello che serve subito, senza attese“, spiegano i responsabili.

Soluzioni quotidiane

“Non vendiamo solo prodotti, offriamo soluzioni quotidiane. Ogni nostro negozio è pensato per essere il punto di riferimento, dove trovare quell’oggetto che serve proprio oggi, a un prezzo giusto e per qualsiasi esigenza“. Il dato è eloquente: decine di punti vendita disseminati su tutto il territorio calabrese testimoniano non solo il gradimento del pubblico, ma anche una capillare strategia di presenza territoriale.

Quello che colpisce entrando in un K2 Shop è l’ampiezza dell’offerta: decine di categorie merceologiche che spaziano in ogni angolo della vita domestica: dalle caffettiere moka ai set di pentole professionali, dai bicchieri alle tovaglie, poltrone relax, specchi, orologi da parete e cornici, tendami e lenzuola, scuola e ufficio con un reparto cancelleria che farebbe invidia a una cartoleria specializzata.

Enorme è il reparto destinato alla pulizia e ai prodotti per la casa: scope palette e mocio, detersivi, strofinacci, contenitori e oggetti. C’è l’angolo Pet lovers con una sezione dedicata ai nostri amici a pelosetti con cibo e accessori, l’immancabile zona per l’illuminazione LED e lampadari, elettronica e accessori per smartphone e computer, piccoli elettrodomestici e Hi-tech. Per l’arredamento la scelta spazia dai tavoli alle sedie, dalle poltrone ai panchetti, dalle postazioni PC ai mobili per bagno e casa, cassettiere, appendiabiti e scarpiere, fino ai mobili con libreria e consolle solo per citarne qualcuno.

Prezzi competitivi, e-commerce e ingrosso per esercenti

La strategia di K2 Shop punta anche su un rapporto qualità-prezzo competitivo, con promozioni continue e offerte speciali per tutti i clienti. K2 Store è anche e-commerce (sul sito Web è possibile ordinare e ricevere comodamente a casa qualsiasi prodotto, con trasporto e spedizioni gratis sopra i 100 euro) ed è anche fornitore all’ingrosso per gli esercenti.

K2Store verso il futuro

Con l’apertura del nuovo punto vendita di Bisignano, l’azienda consolida la sua leadership nel settore della casa e degli articoli domestici e del fai date in Calabria. E già si parla di nuovi progetti di espansione, con l’obiettivo di raggiungere altri centri più piccoli della regione. Un esempio concreto di come, anche nell’era digitale, il commercio di prossimità e la capacità di interpretare i bisogni reali delle persone possano fare la differenza.