Kitesurfer disperso: maxi operazione di soccorso tra Salento e coste calabresi

LECCE – Proseguono le ricerche del kitesurfer Mimmo Piepoli, 39 anni, originario di Erchie, disperso da venerdì pomeriggio al largo di Porto Cesareo. L’uomo, secondo quanto emerso avrebbe perso il controllo del kitesurf scomparendo nelle acque di Porto Cesareo. Di lui non si hanno notizie da due giorni, dal primo maggio quando si era recato con amici a surfare tra Torre Chianca e Torre Lapillo.

Ad aggravare la situazione il forte vento che ha reso probabilmente ha reso complesse le operazioni di controllo del kitesurf. Gli indumenti del 39enne sono stati trovati sulla spiaggia della località Belvedere e la vela, su un isolotto.

Kitesurfer disperso, ricerche estese fino alla Calabria

Le operazioni proseguono senza sosta, con la speranza di individuare al più presto il kitesurfer disperso. Le attività sono coordinate dalla Direzione Marittima di Bari, che ha predisposto un imponente dispositivo di ricerca. Sono stati impiegati velivoli della Guardia Costiera, dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, oltre a numerose unità navali.

In mare è impegnato anche il pattugliatore Nave Corsi CP906, partito da Crotone, che sta perlustrando le acque al largo delle coste calabresi. I mezzi navali e aerei stanno battendo sia lo specchio d’acqua vicino alla costa salentina sia aree più ampie al largo, nel tentativo di individuare tracce utili al ritrovamento del disperso. Per l’intera giornata è previsto anche l’impiego del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bari, impegnato nelle ricerche subacquee nelle zone ritenute più sensibili.