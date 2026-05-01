Allarme “Knockout Game”: la sfida violenta e pericolosa che trasforma i passanti in bersagli

ROMA – Lo chiamano “gioco”, o meglio “Knockout Game” ma di ludico non ha proprio nulla. Bensì è una forma di aggressione improvvisa che consiste nel colpire uno sconosciuto con un pugno, cercando di fargli perdere i sensi con un solo colpo. Spesso l’azione avviene senza alcun motivo apparente: la vittima è scelta a caso, mentre cammina per strada, e l’obiettivo è “metterla KO”.

Knockout Game: origini e diffusione del fenomeno

Il fenomeno è emerso negli Stati Uniti, dove ha attirato l’attenzione mediatica soprattutto intorno al 2013, con numerosi casi documentati e anche vittime mortali. Con il tempo, episodi simili sono stati segnalati anche in Europa e in Italia, spesso legati a gruppi di giovani o a singoli aggressori. Oggi il fenomeno trova nuova linfa nella diffusione dei social network, dove i video delle aggressioni vengono condivisi per ottenere visibilità e consenso online.

Anche in Italia si sono registrati episodi potenzialmente riconducibili al cosiddetto knockout game, ovvero aggressioni improvvise ai danni di passanti scelti a caso. Segnalazioni sono emerse in diverse città tra cui Roma, Napoli, Genova, Torino e Brescia, a dimostrazione di una diffusione non uniforme ma comunque presente sul territorio.Uno degli episodi più noti riguarda Milano, dove un giovane straniero di 23 anni è stato accusato di aver aggredito diversi passanti senza motivo. Ma anche a Roma sono stati segnalati alcuni minorenni che avrebbero colpito un passante con un pugno improvviso, senza alcun apparente motivo, per poi allontanarsi come se nulla fosse.

Il ruolo dei social e delle “challenge”

Negli ultimi anni, il knockout game si è trasformato in una vera e propria “challenge” virale. Le aggressioni vengono filmate e pubblicate in rete con l’obiettivo di ottenere like, commenti e notorietà. Un meccanismo che alimenta l’emulazione e abbassa la percezione del rischio, soprattutto tra gli adolescenti.

Conseguenze: tra lesioni gravi e morti

Le conseguenze possono essere devastanti. Un pugno improvviso può causare traumi cranici, perdita di coscienza e, nei casi più gravi, la morte. Molte vittime finiscono in ospedale con ferite serie, mentre altre riportano danni permanenti. Nonostante i casi documentati, alcuni esperti e autorità hanno messo in dubbio l’esistenza di un vero e proprio “gioco” organizzato, parlando piuttosto di episodi isolati amplificati dai media. Tuttavia, il problema della violenza casuale resta concreto, così come il rischio di emulazione legato alla viralità online.

Il knockout game rappresenta un campanello d’allarme su più fronti: disagio giovanile, ricerca di visibilità e banalizzazione della violenza. Contrastarlo significa investire in educazione, prevenzione e controllo del web, ma anche promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità. Perché dietro quello che qualcuno definisce “gioco” si nasconde, in realtà, una forma brutale di violenza che può distruggere vite in pochi secondi. Anche il Ministero della Giustizia ricorda che questo comportamento è un reato.