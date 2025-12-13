“La casa vuota”, a Bisignano un documentario per lo spopolamento del centro storico

3BISIGNANO (CS) – Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso la sala del consiglio del Comune di Bisignano si svolgerà la proiezione del documentario “La casa vuota”, di Gennaro Lento e Giampiero Esposito.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bisignano, nasce dal desiderio di accendere i riflettori su una delle questioni più sensibili e urgenti che riguardano il territorio: lo spopolamento del centro storico di Bisignano, fenomeno che negli ultimi decenni ha modificato profondamente l’identità sociale, culturale e urbanistica della città.

Il documentario che sarà proiettato in sala è un lavoro che esplora con sguardo rigoroso e al tempo stesso emotivamente coinvolgente il progressivo abbandono delle abitazioni del borgo antico, intrecciando fotografia, testimonianze e materiale d’archivio. L’opera offre una narrazione che parla di assenze, ma anche di memoria e responsabilità.

Le case che si svuotano, i vicoli che si spengono e le storie che rischiano di scomparire diventano elementi di un discorso più ampio che riguarda l’intero Mezzogiorno e molte comunità italiane.

“La casa vuota”, l’evento di presentazione a Bisignano

L’evento sarà aperto dai promotori che parleranno del processo creativo del documentario, delle motivazioni alla base del progetto e delle prospettive future legate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del centro storico.

A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso un tema che richiede ascolto, riflessione condivisa e strategie di intervento. Ad arricchire il dibattito sarà l’intervento della Prof.ssa Sabina Licursi, docente di Sociologia generale presso l’Università della Calabria (Unical), che offrirà una lettura scientifica dei fenomeni demografici e sociali connessi allo spopolamento, inserendoli in un quadro territoriale e nazionale.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati, che evidenzierà il ruolo delle istituzioni finanziarie e delle comunità locali nella promozione di progetti capaci di restituire vitalità ai centri storici. A moderare l’incontro sarà Mara Paone, che guiderà il dialogo tra gli ospiti e il pubblico, stimolando una riflessione ampia e partecipata.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle associazioni, agli studiosi e a tutti coloro che desiderano approfondire un tema cruciale per il futuro del territorio.