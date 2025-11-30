La tragedia di Sibari, morti due 20enne: la Procura apre un fascicolo. Altri due giovanissimi in gravi condizioni

\CASTROVILLARI (CS) – La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul drammatico incidente stradale costato la vita a due 20enni e avvenuto all’alba nella frazione di Sibari a Cassano allo Ionio. Nel terribile incidente hanno perso la vita due giovani di 20 anni: Chiara Garofalo e Antonio Graziadio. Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una 16enne e un 18enne, entrambi in condizioni gravi e ricoverati in prognosi riservata.

Le salme delle due vittime sono state trasferite nell’obitorio di Cassano, dove nelle prossime ore il magistrato deciderà se disporre l’autopsia o autorizzarne la restituzione alle famiglie, entrambe sconvolte dalla tragedia. Gli altri due ragazzi feriti, che viaggiavano insieme alle vittime a bordo della Fiat Panda, sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza, dove restano sotto stretta osservazione clinica. Meno gravi, invece, le condizioni dei due uomini che si trovavano sull’Alfa Romeo Mito, condotti all’ospedale di Corigliano-Rossano.

L’impatto fatale all’incrocio di Sibari

Secondo una prima ricostruzione dell’impatto, ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, la Mito proveniva da Corigliano-Rossano e stava svoltando per immettersi sulla statale 534 di Cammarata. La Panda, con a bordo i quattro giovani, arrivava invece da Sibari diretta verso Corigliano-Rossano. L’impatto sarebbe stato frontale e particolarmente violento. Nell’impatto, molto violento, ad avere la peggio sono stati i quattro ragazzi che viaggiavano sulla Panda, tutti di Cassano allo Ionio e tra i 16 e i 20 anni.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio. I medici hanno tentato di rianimare i 2 feriti più gravi, proprio Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, ma poi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco che hanno operato a lungo per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Chiara Garofalo aiutava quotidianamente i genitori nel panificio di famiglia ed aveva compiuto 20 anni pochi giorni fa.

Antonio Graziadio lavorava invece come come elettricista. Due giovani vite spezzate all’alba, in un tratto di strada che ora torna sotto la lente degli inquirenti per chiarire ogni dettaglio di una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità.