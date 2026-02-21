Ionio
Laghi di Sibari sommersi dal Crati, si lavora senza sosta: acqua da 70 a 40 cm
L’emergenza Crati non è finita, ma il peggior pericolo è passato: dalle 70 di ieri ai 40 cm di acqua di oggi, i Laghi di Sibari respirano mentre si interviene senza sosta
CASSANO ALLO IONIO (CS) – E’ in miglioramento la situazione nel complesso nautico dei Laghi di Sibari, nel Comune di Cassano allo Ionio, invasa nuovamente dalle acque ieri dopo che il fiume Crati ha nuovamente rotto gli argini.
Nel corso della notte, dopo l’ultima esondazione, l’acqua era arrivata a sfiorare i 70 cm di altezza. Stamani il livello medio si aggira intorno ai 40 cm. Nell’area si continua a lavorare senza sosta affinché vengano ripristinate, quanto prima, le condizioni minime di sicurezza. Sul campo c’è uno schieramento ingente gli uomini, donne e mezzi.
“Tutti insieme – ha detto il sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini – per portare a compimento questa azione di salvataggio del centro nautico. Mentre sugli argini si continua a lavorare per ricucire le ferite che si aprono una dopo l’altra, nel complesso nautico si continua a spalare fango e a togliere acqua”.
