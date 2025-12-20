A Laino Borgo presto un’area per l’elisoccorso. Il sindaco: «Vogliamo accogliere in sicurezza»

LAINO BORGO (CS) – “Se si vuole parlare di contrasto allo spopolamento, si deve partire dai bisogni primari e dai servizi utili alla resilienza nelle aree interne. Tra questi la risposta alle emergenze urgenze in ambito sanitario diventano quella strategia utile ad offrire una qualità della vita, simile a chi vive in altre aree della regione, capace di costruire una strategia che i comuni possono mettere in campo per immaginare sviluppo e contrasto alla fuga verso i centri maggiori”.

Lo ha affermato il sindaco di Laino Borgo Mariangelina Russo a margine della firma della convenzione che il suo Comune ha firmato relativamente al Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) – Annualità 2023, nell’ambito del programma dedicato al potenziamento e alla valorizzazione dei Comuni montani della Calabria, che permetterà alla comunità della valle del Mercure di dotarsi quanto prima di un’area per l’elisoccorso, comprensiva di operatività notturna.

Ad ospitare l’opera – considerata un “intervento strategico che rafforzerà la capacità di risposta nelle emergenze e garantirà maggiore sicurezza a tutta la comunità” sarà l’area artigianale di Contrada Canale Cane.

Laino Borgo, l’area per l’elisoccorso: “Accoglienza in sicurezza”

“Non possono non ringraziare sentitamente la Regione Calabria per l’attenzione dedicata ai territori interni e per il sostegno concreto ai progetti volti al miglioramento dei servizi essenziali” ha continuato il sindaco Mariangelina Russo. In una zona densamente popolata e frequentata durante tutto l’anno dal turismo esperienziale che non solo frequenta le attività di rafting e di contatto con la natura, ma anche partecipa ai numerosi appuntamenti durante tutto il ciclo delle stagioni, l’opera “è per noi un nuovo strumento per accogliere in sicurezza tutti quelli che sceglieranno il nostro territorio per godere delle bellezze naturalistiche, archeologiche e culturali che arricchiscono l’offerta d’accoglienza messa in campo da tanti imprenditori illuminati”.

Questo nuovo finanziamento è l’ennesimo esempio di capacità progettuale che l’amministrazione comunale di Laino Borgo ha messo in campo per promuovere interventi utili alla crescita e al benessere della comunità. Un dato che si aggiunge a quello già comunicato negli scorsi mesi dall’Asp di Cosenza.