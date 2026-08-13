Giallo a Laino Borgo: 77enne trovata senza vita nel fiume Lao, forse deceduta per un malore

LAINO BORGO (CS) – Resta ancora da chiarire la dinamica della morte di F.F., 77 anni, residente a Laino Borgo, trovata senza vita nell’alveo del fiume Lao intorno alle 8 ieri mattina da alcuni escursionisti e appassionati di rafting, che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Donna trovata senza vita nel fiume Lao, le indagini

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Laino Borgo, insieme ai militari di Castrovillari. Sono stati effettuati anche gli esami esterni sul corpo da parte del medico legale e tra le ipotesi aperte c’è anche quella di un malore. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 77enne, che, secondo quanto riferito da alcuni concittadini, sarebbe stata vista in mattinata e appariva in buone condizioni. Al momento la magistratura non ha disposto il sequestro della salma, che si trova nell’obitorio del cimitero di Laino.

La notizia ha scosso la comunità di Laino Borgo, dove la donna era conosciuta e stimata e la sindaca Mariangelina Russo ha espresso vicinanza ai familiari: «abbiamo appreso dalle forze dell’ordine l’esito di questo tragico evento. Ai familiari della signora, che era molto conosciuta e stimata dalla nostra comunità, va la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore; mentre esprimiamo soprattutto alla figlia della signora il nostro cordoglio».