Maxi Avviso ASMEL 2026, lavorare nei Comuni italiani: ultime ore per presentare domanda per 39 profili

COSENZA – È corsa contro il tempo per migliaia di aspiranti dipendenti pubblici. Mancano ormai meno di 24 ore alla chiusura delle candidature per il Maxi Avviso ASMEL 2026, la maxi-selezione nazionale finalizzata alla creazione e all’aggiornamento di ben 39 Elenchi di idonei. Il termine ultimo e perentorio per l’invio della domanda di partecipazione è fissato per giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 12:00. Oltre tale orario le piattaforme non accetteranno più alcuna istanza. Si tratta dell’ultima opportunità per chi desidera accedere alle procedure di assunzione indette da oltre 4.900 Comuni ed Enti Locali aderenti su tutto il territorio nazionale.

Maxi Avviso ASMEL 2026: profili professionali e requisiti

La selezione ASMEL rappresenta un’opportunità inclusiva, poiché contempla diversi profili professionali accessibili in base a differenti titoli di studio:

Scuola dell’obbligo

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Laurea (triennale, magistrale o specialistica)

Un aspetto particolarmente vantaggioso del bando è la possibilità per ogni candidato di presentare domanda per più profili professionali, a patto di essere in possesso dei singoli requisiti specifici richiesti.

L’avviso Asmel: 39 profili professionali nei Comuni

Il nuovo Maxi Avviso arriva inoltre in una fase di rilancio del personale degli Enti Locali: superati i vecchi tetti alla spesa, la prossima legge di bilancio punta a rafforzare le risorse dei Comuni e a ridurre il divario retributivo con le amministrazioni centrali. Un quadro che può ampliare gli spazi per nuove assunzioni e rende ancora più rilevante la disponibilità di procedure già operative per il reclutamento. Sono 39 i profili professionali interessati, distribuiti nelle principali aree amministrative, tecniche, contabili, informatiche e sociali. Tra le novità di quest’anno figurano il Funzionario esperto in contratti pubblici e il Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali.

La caratteristica degli Elenchi è proprio quella di lasciare al candidato la possibilità di valutare le opportunità che si presentano nel corso dei tre anni, partecipando agli interpelli degli Enti nei quali è realmente interessato a lavorare. Una procedura che può quindi contribuire anche ad avvicinare il posto pubblico al territorio nel quale si vuole costruire il proprio percorso professionale e personale.

Come si svolge la prova: struttura del Quiz da Remoto

La procedura selettiva è snella e digitale. Per ciascun profilo professionale è prevista un’unica prova scritta da remoto, articolata in un quiz multidisciplinare:

Totale domande: 60 quesiti a risposta multipla

60 quesiti a risposta multipla Tempo a disposizione: 60 minuti

60 minuti Suddivisione dei quesiti: 30 domande sulle materie specifiche del profilo prescelto 25 domande sulle materie generali e comuni 5 domande sulla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica

Soglia di superamento: per conseguire l’idoneità è necessario rispondere correttamente ad almeno 42 domande su 60 .

per conseguire l’idoneità è necessario rispondere correttamente ad almeno . Penalizzazioni: Nessuna. Non sono previste detrazioni di punteggio per le risposte errate o non date.

Nota bene: Le date e gli orari di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati idonei con un preavviso di almeno 15 giorni.

Come Presentare la Domanda entro le 12:00 del 15 Ottobre

Per evitare malfunzionamenti dell’ultimo minuto dovuti al sovraccarico dei server, tutti gli interessati sono fortemente invitati a completare la procedura il prima possibile.

Consultazione del Bando: Il bando integrale e tutti i dettagli normativi sono reperibili sul portale unico del reclutamento InPA.

Invio della Candidatura: Le domande di partecipazione devono essere compilate e trasmesse esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma ufficiale www.asmelab.it.