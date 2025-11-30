Lavori pubblici a Cosenza, cosa c’è negli oltre 400 milioni di euro di bilancio comunale

COSENZA – Lavori pubblici a Cosenza per il triennio dal 2026 al 2028: la Giunta comunale presieduta dal sindaco Franz Caruso, nell’ultima riunione (martedì 25 novembre 2025), all’unanimità, con distinte delibere ha approvato atti rilevanti per il futuro della città. Riguardano non solo quali tariffe applicare per acqua, parcheggi, asili nido, musei, mense scolastiche e come saranno investiti i soldi ricavati dalle sanzioni per violazioni del codice della strada (circa 1,5 milioni di euro) e permessi a costruire (altri 1,5 milioni di euro).

Assessori e primo cittadino (era assente solo il vicesindaco Maria Locanto), hanno validato il bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 e il programma delle opere da realizzare nei prossimi 3 anni. È stato così aggiornato il Documento Unico di Programmazione che verrà sottoposto al Consiglio comunale (il prossimo è convocato in via d’urgenza per l’emergenza idrica il 3 dicembre alle 16:00) entro il 31 dicembre 2025.

Quanti soldi transitano dal Comune di Cosenza

Muove un volume di circa 410 milioni di euro lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta comunale di Cosenza. Ingloba anche 10 milioni di perdite dell’AMACO, l’azienda di trasporto pubblico attualmente in liquidazione giudiziale che, fino alla richiesta di fallimento, era amministrata da Paolo Posteraro ad oggi indagato per corruzione insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Nella contabilità del Comune di Cosenza appaiono 90 milioni di anticipazioni di cassa annuali fino al 2028.

Meno risorse a istruzione e diritto allo studio, beni culturali e soccorso civile

Tra le voci apparentemente “definanziate”, invece, vi sono l’istruzione e il diritto allo studio che da 8 milioni di euro del 2025 passano a 2 milioni di euro nel 2026, con una riduzione del 75% dei fondi. Identico destino per la valorizzazione dei beni culturali con risorse che da 9 milioni scendono a 2 milioni di euro, per le politiche giovanili e lo sport (da 11 milioni 750mila euro a 4 milioni 150mila euro), per le politiche sociali (da 20 milioni di euro a 11 milioni di euro), mentre il soccorso civile viene “tagliato” per il 90%: da oltre 9 milioni di euro a 900mila euro.

Lavori pubblici a Cosenza triennio 2026 – 2028

Tra le opere inserite nel bilancio approvato nei giorni scorsi vi sono 7 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio comunale San Vito – Marulla. E ricompare il Museo di Alarico che dovrebbe sorgere sulle ceneri dell’ex Hotel Jolly con 67.000 euro di fondi della Regione Calabria da investire per la riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento. Per il programma triennale dei lavori pubblici 2026 – 2028 della città di Cosenza, approvato con deliberazione di Giunta n. 187 del 25 novembre, le disponibilità finanziarie per il 2025 sono di oltre 31 milioni di euro.

Serviranno a pagare quasi 2 milioni di euro che verranno spesi per la riqualificare l’immobile che ospiterà la nuova sede del Comando dei Vigili Urbani; 5 milioni di euro per l’area a ridosso della storica “fontana dei 13 canali” destinati alla messa in sicurezza di via Petrarca-via Paradiso. Per il quartiere Santa Lucia 4 milioni e 100mila euro; per il complesso museale di San Domenico 2 milioni e 300mila euro;3 milioni e 800mila euro per demolire e ricostruire il palazzetto dello sport di Donnici.

I progetti meno costosi

Tra i progetti meno costosi inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici della città di Cosenza: 1 milione 350mila euro per il rione Casali saranno; 1 milione di euro per il verde del parco Nicholas Green; 1 milione e 600mila euro per piazza Cappello; 1 milione di euro per piazza Skanderbeg; 1 milione di euro per la scalinata dei “Due leoni”; 1 milione e 400mila euro per l’illuminazione di corso Mazzini.

Ancora, 1 milione 116mila euro per il restauro della Chiesa di San Francesco d’Assisi; 600mila euro per l’illuminazione artistica di Cosenza Vecchia; per la palestra della scuola Fausto Gullo 1 milione e 700mila euro; per la messa in sicurezza della scuola primaria Lydia Plastina 1 milione e 800 mila euro; 1 milione di euro per la valorizzazione della copertura della Sala Quintieri del Teatro Rendano; circa 200mila euro per la videosorveglianza su Viale Parco. Sull’utilità di tali interventi saranno i cittadini a giudicare una volta terminati i lavori… ed i finanziamenti.