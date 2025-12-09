Segnala una notizia

Lavori di Sorical all’Abatemarco: giovedì la città di Cosenza e 26 Comuni saranno senz’acqua

La Sorical ha comunicato per giovedì 11 dicembre, una nuova interruzione e sospensione idrica sull’acquedotto Abatemarco per lavori straordinari

Sorical Acqua rubinetto a secco

COSENZA – La Sorical avverte i 26 Comuni e invita a un uso responsabile dell’acqua. Giovedì prossimo, 11 dicembre, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 8 alle ore 18, salvo imprevisti, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria all’Abatemarco. L’operazione prevede la sostituzione di un tratto ammalorato della condotta e interventi mirati a migliorare l’efficienza e la continuità del servizio.

Al termine dei lavori, avverte Sorical, potrebbero comunque verificarsi temporanei cali di pressione e disservizi nelle reti di distribuzione dei 26 Comuni serviti dall’acquedotto.

“Le attività tecniche – comunica l’azienda – sono finalizzate a garantire un servizio sempre più efficiente. Il personale è impegnato per ridurre al minimo i disagi e ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile”. Sorical invita l’utenza a fare un uso responsabile delle scorte idriche disponibili e ricorda che eventuali aggiornamenti saranno diffusi tramite i canali ufficiali dell’azienda.

