Lavoro nero, in 7 mesi scoperti 43 irregolari. Part-time solo sulla carta, ma impiegati a tempo pieno

VIBO VALENTIA – Prosegue nel Vibonese l’attività della Guardia di Finanza contro il lavoro nero, tra sommerso e irregolare. Tra il primo gennaio e il 31 luglio 2026, le Fiamme Gialle hanno eseguito 16 interventi ispettivi in altrettante attività commerciali appartenenti a diversi settori. Complessivamente sono stati identificati 98 lavoratori e, dagli approfondimenti, sono emersi 30 lavoratori completamente “in nero”, impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Altri 13 lavoratori sono risultati irregolari.

Lavoro nero, le irregolarità

Tra le violazioni riscontrate, rapporti formalmente instaurati come part-time che avrebbero nascosto un impiego a tempo pieno, con una retribuzione inferiore a quella dovuta, e periodi di prova svolti completamente “in nero”. Particolare attenzione è stata rivolta anche al settore turistico con l’avvio della stagione estiva.

In uno stabilimento balneare sono state applicate sanzioni pecuniarie comprese tra 20mila e 117mila euro. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere violazioni dell’obbligo di corrispondere gli stipendi attraverso modalità tracciabili.

Sei attività sospese

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale per sei aziende. In un ulteriore caso, considerato di maggiore gravità, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha disposto la cessazione definitiva dell’attività.