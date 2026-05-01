Al via i lavori del nuovo Viadotto Cannavino sulla Statale 107: lungo 390 metri, 6 campate e 35 milioni di spesa

CELICO (CS) – Partono ufficialmente i lavori per la costruzione del nuovo Viadotto Cannavino lungo la Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio di Celico, in provincia di Cosenza. L’intervento, affidato da Anas nell’ambito di un accordo quadro, rappresenta un’opera strategica per il miglioramento della viabilità in Calabria, con un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro.

Nuovo viadotto Cannavino: sorgerà in variante

Il nuovo viadotto sorgerà al km 42,702 della SS107 e sarà realizzato in variante rispetto al tracciato attuale. Questa scelta progettuale consentirà di mantenere in esercizio la struttura esistente fino al completamento dei lavori, riducendo al minimo i disagi alla circolazione e gli impatti ambientali. L’opera si estenderà per circa 390 metri e sarà composta da sei campate. La struttura sarà realizzata con impalcato misto acciaio-calcestruzzo di tipo bi-trave, una soluzione tecnica che garantisce resistenza e durabilità. La carreggiata avrà una larghezza complessiva di 12 metri, assicurando elevati standard di sicurezza e comfort per gli automobilisti.

Un’infrastruttura moderna e sicura

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda la sicurezza strutturale. Le pile del viadotto, che raggiungeranno altezze fino a 80 metri, saranno fondate su sistemi profondi progettati per garantire stabilità anche in caso di eventi sismici. Inoltre, l’infrastruttura sarà dotata di moderni sistemi di isolamento sismico, in linea con le normative vigenti. Anas ha consegnato, in regime di accordo quadro, i lavori per la costruzione del nuovo Viadotto al km 42,702 a Celico in provincia di Cosenza.

L’investimento complessivo da 35 milioni è suddiviso in due stralci funzionali. Il primo, già in fase di esecuzione, comprende attività preliminari fondamentali come il monitoraggio ambientale, la bonifica da eventuali ordigni bellici, il disboscamento, la cantierizzazione e la realizzazione delle fondazioni, spalle e pile.

Impatto sulla mobilità calabrese

Il nuovo Viadotto Cannavino rappresenta un tassello importante per il potenziamento della SS107 “Silana Crotonese”, arteria fondamentale per i collegamenti tra la costa ionica e l’entroterra calabrese. L’intervento, su uno dei viadotti più “discussi” degli ultimi 10 anni mira a migliorare la sicurezza stradale e a rendere più fluido il traffico, contribuendo allo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio.