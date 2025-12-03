Segnala una notizia

Rende, lectio magistralis con Rosy Bindi all’UniCal: «la mafia si combatte con la forza della comunità»

Rosy Bindi, ex presidente dell’Antimafia, richiama il messaggio di don Milani e invita a ricostruire una sanità equa in Calabria

RENDE – Rosy Bindi ex presidente della Commissione parlamentare antimafia ed ex ministro della Sanità, ha tenuto una lectio magistralis all’Università della Calabria. Nel corso del suo intervento ha ribadito: “La mafia si combatte con un senso vero della Comunità. Don Milani diceva che il mio problema è uguale al tuo, uscirne insieme è politica, uscirne da solo è l’avarizia”.

La citazione è di don Raffaele Milani e racchiude il suo pensiero su solidarietà e impegno sociale. La lectio magistralis è stata incentrata sul tema “La pedagogia di don Milani tra passato e presente”.

Una considerazione Rosy Bindi, l’ha fatta anche sulla sanità calabrese, ancora commissariata. “Un trend – ha spiegato – che si può invertire solo ponendo al centro le questioni davvero importanti, come la sanità stessa, che la nostra Costituzione riconosce come un diritto fondamentale da garantire a tutti”.

