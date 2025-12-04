La “legge anti-suicidi”, come il sovraindebitamento può trovare una via d’uscita

COSENZA – La legge n. 3/2012, nota come “legge anti-suicidi”, come il sovraindebitamento, oggi integrata dal d.lgs. 14/2019, nasce in uno dei periodi più difficili per cittadini e imprenditori italiani. Migliaia di persone, schiacciate da debiti divenuti insostenibili e incapaci di intravedere soluzioni, si erano trovate in condizioni di disperazione estrema, fino a compiere gesti tragici. Da quel dramma collettivo è scaturita una normativa che ha introdotto per la prima volta in Italia strumenti concreti per aiutare chi non riesce più a far fronte alle proprie obbligazioni.

La legge prevede tre procedure a cui può accedere chi si trova in stato di sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata dei beni. Si tratta di percorsi che permettono al debitore di proporre un piano sostenibile ai creditori, ridurre considerevolmente l’ammontare dovuto e, in determinate condizioni, ottenere l’esdebitazione, ovvero la cancellazione definitiva dei debiti residui non pagati.

Le tutele introdotte dalla normativa sono rivolte a un’ampia platea: consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia, agricoltori, startup innovative e in generale tutti i debitori non assoggettabili ad altre procedure liquidatorie.

A Cosenza, presso l’Ordine degli Avvocati, opera l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che fornisce assistenza a chi è intrappolato nella spirale dei debiti. Grazie alla legge, queste persone possono regolarizzare la propria posizione pagando solo in misura proporzionata alle effettive capacità economiche residue e seguendo un percorso vigilato dall’autorità giudiziaria.

Obiettivo ultimo: offrire un vero “fresh restart”, una ripartenza da zero che consenta al debitore di rientrare nel circuito economico e, soprattutto, di riappropriarsi della propria vita. Una norma che non solo tutela l’economia, ma restituisce dignità e speranza a chi pensava di non avere più futuro.