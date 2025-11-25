‘Leonardo Di Caprio’ e ‘Bud Spencer’: i nickname per il maxi traffico di cocaina della ‘ndrangheta

MILANO – C’era chi si faceva chiamare “Leonardo Di Caprio”, chi “El Chapo”, chi ancora “Professore” o “Bud Spencer” o “il Faraone”. Sono solo alcuni dei tanti “nickname” usati nelle chat “criptate” ricostruite dagli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano nell’inchiesta del pm della Dda Gianluca Prisco su un maxi traffico di cocaina dal Sudamerica in Lombardia, anche attraverso navi container e gestito dal clan della ‘ndrangheta dei Barbaro, con legami con la camorra e la criminalità albanese.

Indagine che ha portato all’esecuzione oggi di un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dalla gip Nora Lisa Passoni, a carico di 28 persone. Oltre 100 i capi di imputazione, come si legge nel provvedimento di 921 pagine della giudice. Custodia cautelare in carcere, tra gli altri, per Franco e Antonio Barbaro, Giuseppe e Bruno Trimboli, Michele Portolesi e Antonino Chindamo.

Per dare la “misura del fenomeno”, scrive la gip, basta ricordare che “dal contenuto delle chat scambiate” tra Franco Barbaro, che sarebbe stata a capo dell’associazione finalizzata al narcotraffico internazionale, e un albanese risulta che, in quattro mesi nel 2020, i Barbaro comprarono quasi 400 kg di cocaina “al prezzo complessivo” di oltre 9 milioni di euro, di cui poco più di 7 milioni versati “attraverso pagamenti in contanti effettuati prevalentemente sulla piazza di Milano con il sistema del ‘token'”. Nella maxi ordinanza vengono riportati tutti i dialoghi delle chat sui “criptofonini”, che gli investigatori sono riusciti a decriptare.