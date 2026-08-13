Licenza sospesa per 15 giorni ad un’attività sul lungomare: violenza e minacce durante i controlli

CROTONE – Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande situata sul lungomare. Il provvedimento è arrivato dopo alcuni gravi disordini e diversi episodi di violenza e minaccia verificatisi anche durante i controlli delle forze dell’ordine. Alla base della decisione ci sono, in particolare, le condotte illecite contestate al padre del titolare dell’esercizio nei confronti degli operatori di polizia.

La sospensione dell’attività, violenza durante i controlli

In uno degli interventi, alla presenza di numerosi avventori, si è verificato un episodio particolarmente grave che ha coinvolto un ispettore sanitario dell’Asp di Crotone, con conseguenze sulla sicurezza degli operatori e delle persone presenti all’interno del locale. In una precedente circostanza, inoltre, l’uomo si era reso responsabile, durante un controllo, di violenza, minaccia, resistenza e lesioni nei confronti di un pubblico ufficiale, provocandogli lesioni personali.

Controlli sulla movida

La sospensione rientra nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati predisposto dal questore, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dalla movida e alla sicurezza nelle località marittime, affollate in questo periodo anche da numerosi turisti. Nel corso dei controlli, gli agenti delle Volanti hanno inoltre segnalato tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti.