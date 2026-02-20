COSENZA – “Non c’è alcun pericolo imminente di frana per il costone di via Petrarca a Cosenza che sovrasta il liceo classico Bernardino Telesio“. L’istituto domani sarà regolarmente aperto anche se resterà il monitoraggio dell’area. A darne notizia è il sindaco della città Franz Caruso, a seguito degli esiti dei sopralluoghi di questa mattina da parte dei tecnici della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, dopo le segnalazioni ieri pomeriggio da parte di studenti e docenti di un movimento franoso da via siniscalchi e che avevano portato ad una evacuazione del Convitto e l’interdizione della strada .

Liceo Telesio “nessun pericolo frana”

“Ci hanno comunicato che dalle verifiche effettuate, sia con i droni che fisicamente, non si evince un pericolo di frana e la scuola domani sarà riaperta. Aspettiamo comunque di leggere i verbali dettagliati dei sopralluoghi che ci verranno consegnati nelle prossime ore. Al momento – ha aggiunto Caruso – prosegue il monitoraggio dei siti considerati più a rischio e seguiamo il costante evolversi delle condizioni metereologiche, sempre sotto osservazione anche i fiumi Crati e Busento”.