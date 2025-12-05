Liceo Valentini–Majorana di Castrolibero migliore in Calabria, dalla Provincia la moneta al merito

COSENZA – Questa mattina, presso la Provincia di Cosenza, si è svolta una cerimonia dedicata agli studenti del liceo Valentini–Majorana di Castrolibero. Proprio loro, infatti, sono stati identificati da Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che valuta la qualità della preparazione offerta dagli istituti secondari, come i migliori della Calabria.

Un riconoscimento prestioso che conferma un percorso educativo solido, capace di formare giovani pronti a competere e a restare protagonisti nella loro terra. La dirigente scolastica dell’Istituto Valentini – Majorana Maria Gabriella Greco, durante l’incontro, ha ricordato che “una scuola diventa eccellenza quando diventa laboratorio di talenti”, sottolineando come il lavoro quotidiano dentro le aule, i progetti, gli scambi e la costanza nel metodo abbiano costruito un risultato che oggi appartiene a tutta la comunità.

La Greco ha aggiunto che “servono spazi adeguati e servizi all’altezza: la formazione moderna (attraverso anche la ricca offerta dell’Istituto di Castrolibero) passa anche da strutture e opportunità capaci di accogliere i nostri ragazzi e di accompagnarli nel futuro”.

Eccelenza del liceo Valentini–Majorana di Castrolibero, il monito della politica

Alla premiazione erano presenti anche le amministratrici comunali di Castrolibero: Raffaella Ricchio, assessora alla Pubblica Istruzione che ha lanciato un messaggio netto alla politica, spiegando che il compito delle istituzioni è creare condizioni affinché i ragazzi possano studiare, crescere e restare qui, senza sentirsi costretti a partire per cercare altrove ciò che non trovano a casa.

Una linea condivisa da Nicoletta Perrotti, assessora alla Cultura, che ha ricordato come il successo del liceo dimostri che quando si investe sulla scuola, è l’intera comunità a guadagnarne, perché cultura, istruzione e vita sociale camminano insieme. “La crescita culturale di una comunità passa dalla scuola. Il risultato del Valentini–Majorana dimostra che quando investiamo nei nostri giovani, tutta Castrolibero cresce. Dobbiamo continuare a offrire ai ragazzi luoghi di qualità, stimoli e opportunità che li convincano a restare e a costruire qui il loro futuro”.

A portare i saluti del Comune anche il sindaco Orlandino Greco, che ha ringraziato studenti, docenti e famiglie, definendo il risultato “un orgoglio collettivo” e ribadendo che “il futuro di un territorio passa necessariamente dalla qualità della sua istruzione. Nel mio nuovo ruolo istituzionale, di Consigliere regionale, la scuola e la formazione dei nostri giovani avrà sempre un’importanza primaria”.

Rosaria Succurro consegna una moneta al merito

La cerimonia si è conclusa con l’intervento di Rosaria Succurro, presidente della Provincia, che ha parlato con parole chiare di responsabilità e prospettive: “La politica deve aiutare gli studenti e i giovani, dando i giusti luoghi e servizi per continuare a formarsi qui nella nostra terra. Dobbiamo offrire infrastrutture, sport, cultura e orientamento: è così che si costruisce una speranza concreta”.

Applausi, sorrisi e la consegna di una moneta al merito, hanno dato la misura di un traguardo che non segna un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio: perché il successo del Valentini–Majorana è soprattuto un invito a continuare a credere nelle scuole, nei ragazzi e nella capacità di un territorio di crescere partendo proprio da loro.

Presente alla cerimonia anche la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Loredana Giannicola, insieme al vicepresidente della Provincia Giancarlo Lamensa. La loro partecipazione ha sottolineato il valore istituzionale dell’iniziativa e il riconoscimento pubblico ad un risultato che riguarda tutta la comunità scolastica.