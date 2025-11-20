LILT Cosenza accoglie un nuovo Testimonial: Sergio Giannino Del Giudice, per l’impegno umano e il sostegno

COSENZA – L’Associazione Provinciale di Cosenza della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), guidata dal presidente prof. Gianfranco Filippelli, annuncia l’ingresso di un nuovo Testimonial: Sergio Giannino Del Giudice. La nomina rappresenta un riconoscimento al suo impegno umano e alla vicinanza costante dimostrata nel tempo ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, un percorso di vita carico di valore sociale che oggi assume un significato ancora più profondo.

Durante la cerimonia, è stato letto l’attestato ufficiale che sancisce la nomina, nel quale si sottolinea il ruolo esemplare di Del Giudice nel trasmettere coraggio, resilienza e speranza. Il documento recita: “Il Sig. Del Giudice Sergio Giannino, in ragione del suo impegno umano, della testimonianza di vita, del sostegno morale offerto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, viene riconosciuto come Testimonial ufficiale dell’Associazione, quale esempio di coraggio, resilienza e speranza, a sostegno delle attività di sensibilizzazione, prevenzione e vicinanza alle persone che affrontano la malattia”.

La scelta di Del Giudice, spiegano dalla LILT, rappresenta un importante segnale di vicinanza e fiducia verso la comunità. La sua testimonianza, fatta di esperienza personale e impegno quotidiano, diventa un punto di riferimento per chi affronta il difficile percorso della malattia, contribuendo a rafforzare la rete di sostegno che l’associazione porta avanti da anni.

La LILT, da sempre attiva nella diffusione della cultura della prevenzione, nella promozione di stili di vita sani e nel supporto ai malati oncologici, considera la presenza di un Testimonial come Del Giudice un valore aggiunto per amplificare il proprio messaggio e sensibilizzare l’opinione pubblica.