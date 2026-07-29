Liste d’attesa a Corigliano-Rossano, Rapani annuncia un esposto alla Finanza «Tempi biblici»

CORIGLIANO ROSSANO – Il senatore Ernesto Rapani ha deciso di verificare personalmente il funzionamento delle liste d’attesa e del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. E così, mentre a livello nazionale i dati Agenas indicano una riduzione delle liste d’attesa, nel territorio di Corigliano-Rossano e nell’Asp di Cosenza la situazione sarebbe ancora critica.

Liste d’attesa, la denuncia del senatore Rapani

«Sono tante le segnalazioni e le lamentele che raccogliamo quotidianamente dai cittadini – afferma Rapani – e per questo ho voluto verificare direttamente se quanto viene denunciato corrisponda alla realtà». Secondo quanto riferito dal parlamentare, la verifica avrebbe evidenziato tempi di attesa particolarmente lunghi.

Per una cardio-TAC, infatti, gli sarebbe stata proposta una disponibilità a Siderno alla fine di settembre oppure, in alternativa, a Cosenza nel giugno del 2027, senza possibilità di effettuare l’esame in tempi più rapidi nelle strutture dell’Asp della provincia di Cosenza.

I dubbi sul sistema di prenotazione

Rapani evidenzia come la situazione risulti ancora più complessa alla luce dei programmi avviati per ridurre le liste d’attesa. Secondo il senatore, nonostante l’esistenza di un progetto specifico per lo smaltimento dei ritardi, alcune prestazioni diagnostiche continuerebbero a essere assegnate con tempi incompatibili con le esigenze dei cittadini.

Anche per una semplice radiografia al ginocchio, racconta Rapani, la prenotazione sarebbe stata fissata presso una struttura privata convenzionata, senza indicare la possibilità di effettuare l’esame presso l’ospedale spoke di Corigliano-Rossano.

Il parlamentare ricorda inoltre di aver chiesto già il 20 gennaio 2026, attraverso una richiesta protocollata indirizzata al direttore sanitario, un quadro dettagliato delle prestazioni diagnostiche effettuate negli ospedali di Corigliano e Rossano, con un confronto rispetto alle attività svolte dalle strutture convenzionate. «Non ho ricevuto alcuna risposta – sottolinea Rapani. – Ho sollecitato nuovamente la richiesta nel mese di marzo e ancora a giugno, ma il silenzio è rimasto assoluto».

L’esposto alla Guardia di Finanza

«Considerato che permane una situazione di mancata risposta alle mie richieste istituzionali, mi recherò al Comando provinciale della Guardia di Finanza per esporre quanto accaduto e chiedere verifiche puntuali. Non è accettabile che mentre nel resto d’Italia si parla di una riduzione significativa delle liste d’attesa, a Corigliano-Rossano i cittadini continuino a fare i conti con tempi biblici».

«L’obiettivo non è soltanto quello di fotografare le criticità esistenti, ma anche di risalire all’intera catena delle responsabilità che determina inefficienze e improduttività nell’organizzazione del servizio. Se vi sono responsabilità – prosegue Rapani – è doveroso accertarne ogni livello, individuando con precisione a chi facciano capo le eventuali disfunzioni che continuano a penalizzare il diritto dei cittadini ad accedere alle prestazioni sanitarie nei tempi previsti».