Sanità e liste d’attesa infinite in Calabria: Greco chiede chiarezza su Tac, Pet e risonanze

COSENZA – Chiarezza sul nodo delle liste d’attesa, su quante Tac, Pet, risonanze magnetiche e mammografi siano realmente operativi in Calabria e su quante prestazioni vengano garantite ogni giorno. È la richiesta avanzata da Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista–Italia Viva, che ha scritto ai vertici delle Aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia, oltre che alle Aziende ospedaliere di Cosenza, Reggio Calabria e all’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” di Catanzaro.

Liste d’attesa: «la gente non crede più agli annunci»

«Basta retorica sull’abbattimento delle liste d’attesa. La gente non crede più ai proclami, agli annunci, ai reel», afferma Greco, che chiede dati puntuali e verificabili sul funzionamento della diagnostica per immagini in regione. Nello specifico la consigliera chiede «qual è l’elenco aggiornato delle apparecchiature di diagnostica per immagini? In particolare quante disponibilità sono state date alle agende Cup rispettivamente di tac, mammografi, risonanze magnetiche, pet tac su base giornaliera e per quanti giorni a settimana? E poi quante prestazioni vengono effettuate quotidianamente?».

Pazienti costretti a lunghe attese

Una richiesta che nasce dalla situazione quotidiana vissuta da molti pazienti calabresi, in particolare da quelli oncologici, costretti ad affrontare lunghe attese per esami fondamentali. Emblematico, in questo senso, il caso citato nella missiva: la lettera dei figli di un paziente che, per una Pet con contrasto Psma, dovrà attendere fino ad agosto 2026.

Secondo Greco, il problema non riguarda soltanto la disponibilità delle tecnologie, ma anche il personale e, in questa direzione, chiede anche «quale è il numero dei medici radiologi e dei tecnici che operano nei reparti», sottolineando come, nel caso dei medici, «la telemedicina, pratica ormai abituale ovunque, può essere determinante per una velocizzazione dei referti».

Attraverso la richiesta formale inviata alle aziende sanitarie, Filomena Greco intende ottenere una mappatura completa della diagnostica per immagini in Calabria: «tipologia, ubicazione, stato operativo e disponibilità oraria dei dispositivi medici. È in gioco il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza e dell’articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute».