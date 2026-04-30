Liste escluse dalle elezioni comunali nel Tirreno cosentino: scatta la battaglia legale

COSENZA – Saranno discussi nella mattina di sabato 2 maggio dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria i ricorsi presentati dalle liste elettorali di alcuni Comuni del Tirreno cosentino, Tortora e Grisolia, presentati a seguito della ricusazione decisa dalla Commissione elettorale circondariale di Paola con conseguente esclusione dalle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio 2026.

Il Tar Calabria ha ritenuto “la necessità di procedere alla trattazione in udienza di tali ricorsi nei tempi ristrettissimi” e di conseguenza fissato un’udienza straordinaria. Il collegio è formato dal presidente Ivo Correale e dai componenti Francesco Tallaro e Vittorio Carchedi. Le due liste, “Prospettiva Futura”, del sindaco uscente di Tortora, Toni Iorio, e “Grisolia Bene Comune”, lista presentata attorno al candidato sindaco Antonio Longo, già in passato primo cittadino, erano state escluse dalla commissione elettorale che aveva ravvisato irregolarità da parte dei pubblici ufficiali preposti su alcuni moduli di raccolta delle sottoscrizioni.