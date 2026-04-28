Lo sport paralimpico sbarca in Calabria: due giornate tra inclusione, scuola e futuro

CATANZARO – La Calabria compie un passo significativo nella crescita del movimento sportivo paralimpico italiano, ospitando tra oggi e domani due giornate di grande valore istituzionale, sociale ed educativo tra Catanzaro e Belmonte Calabro. L’iniziativa, promossa dalla FISDIR Calabria guidata dal Delegato Regionale Stefano Muraca, in collaborazione con CSEN Calabria e l’Istituto Comprensivo di Belmonte Calabro, rappresenta un momento di confronto, crescita e apertura verso nuove prospettive per l’inclusione attraverso lo sport.

Il primo appuntamento, si svolgerà oggi pomeriggio, alle 18:00, presso la sede del CSEN di Catanzaro, e vedrà per la prima volta in Calabria la presenza del Presidente Nazionale FISDIR, Francesco Ambrosio. L’incontro, intitolato “Progetto di Vita”, riunirà rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi e realtà territoriali in un tavolo tecnico di grande importanza strategica.

L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la rete tra le società sportive calabresi e i vertici federali, promuovendo nuove opportunità di sviluppo per il movimento paralimpico regionale. Tra gli interventi, anche quelli del Vicepresidente Nazionale CSEN Francesco De Nardo, dell’Assessore regionale Pasqualina Straface e dello stesso Muraca, che hanno sottolineato la necessità di costruire percorsi concreti e duraturi per gli atleti con disabilità.

Domani a Belmonte Calabro, il Palazzetto dello Sport accoglierà studenti, insegnanti e atleti per una giornata interamente dedicata alle nuove generazioni. L’evento, dal titolo “Orientamento Didattico Sportivo Paralimpico e Inclusivo”, ha avuto come fulcro il ruolo della scuola nella diffusione dei valori dello sport e dell’inclusione.

La mattinata si aprirà con esibizioni sportive di calcio a 5 e basket paralimpico, protagonisti gli atleti FISDIR, seguite da un talk show con la partecipazione di importanti figure del panorama sportivo e scolastico, tra cui Antonello Scagliola (CIP Calabria), Saverio Mirarchi (LND Calabria) e dirigenti scolastici del territorio.

Il messaggio è chiaro: la scuola rappresenta il punto di partenza ideale per costruire una cultura inclusiva, dove ogni giovane può trovare il proprio spazio, non solo come atleta ma anche come promotore di valori sociali fondamentali.

Un evento per diffondere la conoscenza del movimento paralimpico

Queste due giornate serviranno per ribadire l’importanza dello sport come strumento di integrazione e crescita personale. Promuovere pari opportunità, favorire l’orientamento sportivo e diffondere la conoscenza del movimento paralimpico sono obiettivi che richiedono impegno condiviso tra istituzioni, scuole e associazioni.