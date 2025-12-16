Salto di qualità per l’oncologia al Gom: arriva il robot che accelera le cure per i pazienti

REGGIO CALABRIA – Salto di qualità per il reparto di oncologia del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria che ha inaugurato oggi l’Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.), struttura afferente alla U.O.C. di Farmacia, deputata alla produzione e manipolazione dei farmaci chemioterapici.

All’evento hanno preso parte forze dell’ordine, autorità civili, rappresentanti politici e del mondo dell’associazionismo, giornalisti, medici ed operatori sanitari.

Il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, ha commentato: “Quest’inaugurazione è molto importante, non solo perché si tratta di un’unità all’avanguardia dotata di un sistema robotico che produce i farmaci oncologici, ma anche perché l’attivazione dell’U.F.A. prevede una collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria per confezionare farmaci oncologici in convenzione.

Il vero salto di qualità sta nel posizionamento del robot: in precedenza i farmaci venivano preparati al presidio Riuniti e successivamente trasportati al Morelli, causando ritardi per i pazienti oncologici. Oggi possiamo efficientare i servizi a favore dei pazienti, specie quelli più fragili, che hanno diritto di essere serviti prima degli altri”.

La dott.ssa Frittelli ha ringraziato il Direttore Sanitario Aziendale dr. Salvatore M. Costarella, il Direttore Amministrativo Aziendale dott. Francesco Araniti, e il direttore della U.O.C. Farmacia dr.ssa Maria Altomonte.

Il Presidio Ospedaliero “Morelli” è sede di un importante centro oncoematologico, fondamentale per la provincia di Reggio Calabria, composto dalle unità operative di Oncologia, Ematologia, Centro Trapianti Midollo Osseo ed Oncoematologia Pediatrica.

Bilancio delle attività del G.O.M. nel 2025

Incremento della produzione di oltre 15 milioni in un anno;

Valorizzazione del personale;

Monitoraggio costante delle attività dei reparti;

Azienda Ospedaliera con il più basso tasso di “ricoveri a rischio di inappropriatezza”;

Gestione virtuosa del bilancio;

Nuove sale della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia ;

; Realizzazione dell’area Poliambulatoriale e avvio di nuovi servizi (Tobia-Dama) e percorsi come la pre-ospedalizzazione centralizzata per circa 800 pazienti nel 2025;

per circa 800 pazienti nel 2025; Ampliamento del parco tecnologico e attività tecniche portate a termine;

Migrazione al Cloud del Polo Strategico Nazionale e Certificazione sull’incremento del livello di Maturità Digitale ;

e Certificazione sull’incremento del livello di ; Formazione continua del personale.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione dei locali da parte di don Gianni Polimeni.

Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.)

Situata presso il Presidio Ospedaliero “Morelli”, in locali adiacenti alle U.O.C. Centro Trapianti Midollo Osseo, Ematologia ed Oncologia Medica, l’unità è dotata di un sistema robotico finanziato con fondi UE nel programma P.O.R. Calabria. Questo robot permette una significativa contrazione dei tempi di attesa per l’erogazione delle terapie oncologiche, garantendo elevati standard di sicurezza per i pazienti.

Il robot assicura: