Longobucco: tentativo di incendio ai danni dell’azienda agricola della consigliera Lara Grillo

LONGOBUCCO (CS) – Un grave episodio di natura quasi certamente intimidatoria si è verificato ai danni dell’azienda agricola della consigliera comunale Lara Grillo, imprenditrice agricola e rappresentante di patronato, da circa quindici anni impegnata nell’attività amministrativa e politica del Comune di Longobucco. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero tentato di appiccare il fuoco alla fattoria che la consigliera gestisce insieme al marito nella frazione Manco. È stata la stessa Grillo a presentare denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull’accaduto.

Longobucco, nel mirino l’azienda agricola della consigliera Grillo

A rendersi conto di quanto accaduto è stato il marito della consigliera, arrivato nell’azienda agricola nelle prime ore del mattino. Davanti al cancello d’ingresso e nell’area verde adiacente al recinto avrebbe rinvenuto alcune bottiglie di plastica contenenti liquido infiammabile. Inoltre, parte della vegetazione nei pressi del perimetro aziendale risultava già interessata dalle fiamme. Fortunatamente il rogo è rimasto circoscritto e non si è esteso alle strutture della fattoria. L’episodio però, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

La solidarietà del gruppo “Per la Rinascita di Longobucco”

Immediata la presa di posizione del gruppo consiliare “Per la Rinascita di Longobucco“, che attraverso una nota pubblicata sui social ha espresso vicinanza alla consigliera e alla sua famiglia. “Longobucco non si piega alla vigliaccheria! Il gruppo consiliare e l’intera comunità de La Rinascita esprimono la più ferma e sdegnata condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni della consigliera comunale Lara Grillo, a cui è stato tentato di appiccare un incendio presso l’azienda agricola di famiglia in località Frazione Manco“.

Di fronte a gesti così ignobili non esistono colori politici, distinzioni o sfumature: esiste solo lo Stato, la legalità e la solidarietà umana e istituzionale verso una donna, una madre e una rappresentante dei cittadini. Colpire Lara significa colpire ognuno di noi e calpestare i valori democratici della nostra comunità. Siamo profondamente scossi, ma altrettanto determinati nel dire che la nostra terra non si lascerà spaventare da chi agisce nell’ombra della notte per minacciare la serenità delle famiglie”.

“Abbracciamo affettuosamente Lara, suo marito e i suoi tre splendidi figli in questo momento di comprensibile preoccupazione. Nel ringraziare le Forze dell’Ordine e i Carabinieri per il pronto intervento e per le indagini avviate, chiediamo che venga fatta immediata luce su questo episodio inquietante. Longobucco è e resterà un paese di civiltà, dove la violenza e la paura non troveranno mai cittadinanza. Forza Lara, siamo al tuo fianco senza se e senza ma”.

Indagini in corso

Intanto sull’episodio stanno lavorando i Carabinieri, che dovranno accertare la natura del gesto e individuare eventuali responsabili. Nel frattempo, l’intera comunità longobucchese si è stretta attorno alla consigliera comunale e alla sua famiglia, colpiti da un atto che ha suscitato forte preoccupazione e indignazione