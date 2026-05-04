Longobucco: viadotto Ortiano 2, a tre anni dal crollo «solo polvere e promesse»

LONGOBUCCO (CS) – Tre anni dal crollo del viadotto Ortiano 2: “un vuoto che squarcia il territorio”. Dal 3 maggio 2023 ad oggi, mille giorni di “polvere e promesse“. Con queste parole il gruppo politico “Per la Rinascita per Longobucco” ricorda il crollo del viadotto Ortiano 2, avvenuto esattamente tre anni fa.

Viadotto Ortiano 2: «tre anni di isolamento. Tre anni di ‘vedremo’, ‘faremo’, ‘sentiremo’»

Una ricorrenza definita tutt’altro che simbolica: “Questo non è un anniversario come gli altri. È il triste compleanno di un vuoto che squarcia il nostro territorio”. Il 3 maggio 2023, sottolineano, “il viadotto Ortiano 2 veniva giù, e con lui cadevano le speranze e la sicurezza dei cittadini di Longobucco”. Nel mirino del gruppo civico finiscono scelte e comportamenti delle istituzioni: “in questi 1.095 giorni abbiamo visto di tutto: passerelle politiche”.

Critiche anche alle decisioni assunte in Prefettura: “decisioni prese sopra le nostre teste, come il recente ‘No’ alla bretella civile, giustificato con l’idea assurda che un percorso alternativo precario sia ‘adeguato’ per noi”. Anche “l’Amministrazione Comunale ha preferito tacere, fare da ufficio stampa di Anas – scrive il gruppo politico – disertare l’aula consiliare e addirittura tentare di zittire i cittadini in Consiglio, piuttosto che pretendere con i pugni sul tavolo la fine di questo calvario”.

I procedimenti giudiziari: “non una fatalità”

Secondo quanto evidenziato, la magistratura starebbe delineando responsabilità precise: “sotto processo progettisti e dirigenti Anas che devono rispondere in tribunale delle loro responsabilità. Il crollo non è stato una ‘fatalità’, ma un evento che ha messo a nudo falle enormi nella gestione dell’opera”. E poi c’è il piano contabile ed economico: “5 milioni di danni: La Corte dei Conti ha presentato il conto, contestando un danno erariale di quasi 5 milioni di euro”.

“Com’è possibile che, di fronte a un danno erariale di tale portata e a processi penali in corso, l’Amministrazione Comunale si presenti in Prefettura per dire che ‘la viabilità alternativa è adeguata’?”. “Invece di farsi parte civile e pretendere risarcimenti e soluzioni immediate per i cittadini di Longobucco, il Sindaco Pirillo ha scelto di assecondare i ‘No’ di Anas sulla bretella civile”.

“Vogliamo risposte”

Tra i cittadini cresce l’incertezza sui tempi: “ci dicono di aspettare il 31 luglio, che mancano ‘solo’ pochi mesi. Ma come si può avere fiducia in chi ha permesso che passassero tre anni prima di vedere una luce in fondo al tunnel? Come si può star tranquilli quando la progettazione del quinto lotto verso contrada Foresta è stata svenduta in cambio del rifacimento della SS 531?”.

“Vogliamo sapere chi pagherà per questi tre anni di fango, chi risarcirà Longobucco per i 5 milioni di euro contestati e quando la Sila-Mare smetterà di essere un cantiere infinito. Longobucco merita rispetto. Longobucco merita la sua strada”.