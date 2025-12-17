“Ho vinto”, la ricetta di Lorenzo Fortuna: dalla vita reale alle pagine di un libro

COSENZA – Lorenzo Fortuna ha presentato la sua opera autobiografica “Ho vinto“, raccontando il suo percorso dall’infanzia fino ad oggi. All’interno della location del Terrazzo Pellegrini, a Cosenza, il maestro ha spiegato quali motivi lo abbiano spinto a realizzare questo libro. Una sfida con se stesso che passa dalle mani in pasta a quelle su un testo da scrivere, correggere e poi proporre a tutti.

Una testimonianza per lettrici e lettori con un racconto genuino e denso di significato. Alla presentazione hanno partecipato la giornalista enogastronomica Giusy Ferraina e il consulente editoriale Maurizio Logozzo. A moderare la presentazione del libro Vincenzo Alvaro.

Il libro racconta la sua storia di vita e professionale, partendo dall’esperienza come pizzaiolo – affermatosi nel mondo dell’Arte Bianca calabrese – per poi addentrarsi in mondi sempre più allettanti, da conoscere in tutto e per tutto.

Non è solo una celebrazione del suo percorso, ma un vero e proprio messaggio di fiducia, sottolineando come “non ci sia età per smettere di sognare“. Ogni desiderio, se coltivato con passione e sacrificio, può essere realizzato. Il testo affronta in modo schietto sia i successi che i momenti più complicati del suo lavoro e i ricordi d’infanzia, in primis quelli che lo legano al suo papà (dal quale ha ereditato la passione per il mondo della cucina).

Lorenzo Fortuna presenta “Ho vinto”

Lorenzo Fortuna ha un obiettivo profondo: esaltare il mondo agroalimentare calabrese. Per lui la pizza va oltre il semplice cibo, è sinonimo di convivialità. Non considera di essere giunto ad un punto di arrivo, ma vuol mettere in evidenza il valore dell’azione del “mettere le mani in pasta”. La sua passione lo ha portato a superare i confini del ruolo di pizzaiolo classico. Ha esplorato nuovi orizzonti, dando vita a creazioni innovative come il “nuvolotto“, spingendosi sempre oltre.

Ricerca e buon cibo sempre al servizio di tutti

La sua crescita professionale è stata guidata dallo studio continuo, specialmente nella ricerca delle materie prime, nella lavorazione e nella chimica degli impasti. Questo mondo tecnico e meticoloso richiede sia creatività che grande competenza.

Lorenzo Fortuna trova grande soddisfazione nel vedere le persone contente e soddisfatte. Un cliente che entra nel suo locale segna un momento, che sia un inizio, una conclusione o un tentativo di ritrovare magari un rapporto perduto. L’attenzione alla velocità e all’istantaneità social va messa in secondo piano per ripristinare le relazioni, elementi cruciali del suo lavoro. Un successo dietro l’altro, così come i riconoscimenti ottenuti da un imprenditore che ama stare dietro le quinte.

Quando parla di sé, si presenta come una persona, non come un personaggio. Il suo libro “Ho vinto” non è la fine di un percorso, ma uno strumento per comprendere cosa voglia dire lavorare, anche con fatica, pur di migliorarsi giorno dopo giorno.

Un lavoro e l’attenzione per la famiglia | Intervista

Durante la presentazione lo stesso Lorenzo Fortuna ha espresso gratitudine per la sua famiglia. Nonostante il lavoro lo tenga lontano da casa per molto tempo, dopo tanti anni di attività è orgoglioso di essere citato in molte guide, pur evidenziando come “sia una cosa necessaria, ma alla quale non punto. Se vengono bene, altrimenti l’importante è far muovere il registratore di cassa“, scherza il maestro pizzaiolo parlando con i presenti.

Attualmente impiega nella sua attività commerciale dodici dipendenti. Un impegno che desidera onorare e garantire con il successo del suo locale. Ai microfoni di QuiCosenza.it, Lorenzo Fortuna ci ha spiegato e fornito la propria visione sul testo scritto.

Cosa l’ha spinta a scrivere questo libro?

«Il libro è un lavoro iniziato circa tre anni fa. Con un po’ di tempo ho fatto dei progressi nella stesura fino a quando – a luglio 2025 – abbiamo dato una svolta al testo. Ho tratto ispirazione dal fatto che in questo lavoro manca sempre più il personale. Il titolo del libro non significa aver vinto nel mio lavoro, chi lo leggerà capirà bene cosa voglio dire con questa frase. Nasce per stimolare i giovani a cercare le giuste motivazioni in questo mondo così complesso».

Un messaggio di speranza per i più giovani e per tutte le persone che vogliono avventurarsi in questo settore. Cosa significa aver avuto un papà come il suo, conosciuto e apprezzato nel mondo della ristorazione (e non solo)?

«Se ce l’ho fatta io, provenendo da una famiglia di ristoratori, nonché da un padre conosciuto in questo settore, possono farcela anche tanti altri. La figura di mio padre è centrale, non lo nascondo. Quando è venuto a mancare il trauma c’è stato ed è inevitabile. Oltre a tutto questo devi stare attento perché tutti mi paragonano a lui. Ci vuole il doppio o il triplo per riuscire ad emergere, il paragone è grosso da superare».

Progetti futuri da realizzare? Libro, piatti da sperimentare: cosa ci può anticipare?

«Pensare ad un secondo libro non è da me. Non ho voluto scrivere un libro che si rivolgesse alle persone del settore, magari dando solite ricette. Questo è un vero racconto di vita, nel mio futuro non so dire cosa accadrà. Non sono una persona che guarda troppo oltre con cose a lungo termine. Imparo a vivere le giornate così come vengono».