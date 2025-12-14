Lorenzo Fortuna, i panettoni artigianali del maestro fra i più prestigiosi in Italia per il Natale 2025

COSENZA – Lorenzo Fortuna è stato inserito insieme ad altri importanti maestri italiani: l’orgoglio calabrese e il successo che esalta il prodotto e le eccellenze del territorio con diverse varianti di panettone.

Sono tanti i panettoni che “Reporter Gourmet – Alla ricerca del Gusto” ha selezionato per Natale 2025, fra questi ci sono anche quelli realizzati da Fortuna. Un motivo di grande orgoglio per il maestro che non nasconde la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. Ma chi figura nell’elenco? Si va dal prodotto artigianale della Tuscia con marroni e rum passando per quello di Olivieri 1882 e Roberto Cavalli. Ma non finisce qui perché c’è spazio per altre leccornie, fra queste le edizioni limitate di Iginio Massari.

Sicuramente un traguardo importante che accosta Lorenzo Fortuna fra i grandi nomi e le eccellenze della produzione artigianale italiana. Si tratta infatti di uno dei protagonisti in Calabria che si è già distinto per le sue creazioni all’interno del panorama italiano.

Panettoni consigliati, ci sono anche quelli del maestro Lorenzo Fortuna

Lorenzo Fortuna è stato selezionato per il suo Nuvolotto 2025. Un panettone realizzato dal maestro pizzaiolo calabrese che ha compiuto grandi passi in avanti (e di successo) all’interno del mondo della pasticceria. Sfruttando la sua attenzione di “lievitista esperto”, infatti, ha dato vita a un panettone artigianale che si distingue per una struttura incredibilmente soffice.

Il risultato non è casuale: dietro la sofficità c’è un processo che prevede due impasti successivi e 24 ore di lievitazione naturale. La cura si traduce in un alveolo fine e una mollica fondente, ottenuti grazie all’impiego di soli grassi nobili (come un burro italiano di alta qualità) e farine selezionate. Fortuna ha voluto unire la scuola tradizionale di lievitazione con la valorizzazione di un prodotto di eccellenze del territorio calabrese.

Lorenzo Fortuna ricopre anche il ruolo di tecnico per Molino Bruno.

“Quest’anno abbiamo avuto l’onore con la nostra linea di Panettoni di essere tra ‘Gli imperdibili’ di Reporter Gourmet. Un grande traguardo essere affiancato con i grandi nomi della Pasticceria, e come dico sempre Na cosa fina“, ha scritto Lorenzo Fortuna in un post pubblicato su Facebook.

Ingredienti e varianti

L’offerta del pasticcere è variegata e si sviluppa con sette versioni di panettone. La varietà scelta dal maestro non è casuale, ma è il frutto di una scelta mirata e dello studio delle materie prime da utilizzare per i vari prodotti proposti. L’idea di Lorenzo Fortuna è infatti quella di ricercare e offrire nuove esperienze. Si parte dal Grande Classico e dal Soffio Classico, quest’ultimo arricchito dai profumi intensi degli agrumi autoctoni. Si tratta di un vero e proprio omaggio al territorio.

L’assortimento non finisce qui però perché ci sono anche altre varietà già presenti sul mercato. Ecco di quali si tratta:

Oriente >> Eleva fragranze agrumate | Unione di cedro candito , cioccolato fondente al 70% e una nota speziata di cardamomo;

>> Eleva fragranze agrumate | Unione di , cioccolato fondente al 70% e una nota speziata di cardamomo; Espresso >> Pensato per gli amanti dei sapori decisi | Insiste su note acute di torrefazione, sapientemente mitigate dalla dolcezza del cioccolato al caramello salato ;

Pensato per gli amanti dei sapori decisi | Insiste su note acute di torrefazione, sapientemente mitigate dalla dolcezza del ; L’Incantato >> Una creazione golosa che si presenta come un “coretto bianco”| Le fragoline si sposano con il cioccolato total white e l’inaspettata componente liquorosa del famoso liquore Strega.

L’offerta variegata propone anche la Trilogy Limited Edition, panettone a base di tre varietà di cioccolato, realizzato grazie alla collaborazione con la Pastry chef Alessia Orrei.