Lorica, nuovo lungolago in costruzione: passo avanti per la valorizzazione turistica della Sila

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Proseguono a ritmo serrato i lavori di realizzazione del nuovo lungolago di Lorica, un intervento strategico per la valorizzazione della Sila e del territorio comunale. Negli ultimi giorni il cantiere ha registrato passi significativi, con l’avanzamento delle opere previste e la consegna dei nuovi elementi infrastrutturali. Tra questi spiccano il parcheggio a monte dell’area, in fase di completamento, indispensabile per garantire un accesso ordinato e accogliente durante tutto l’anno, specialmente nei periodi di maggiore affluenza turistica. E ancora il nuovo pontile, pronto per l’installazione nei prossimi giorni, che diventerà uno dei simboli del rinnovato affaccio sul lago Arvo.

“Lorica – dichiara la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – sta vivendo una stagione di cambiamento continuo. Stiamo restituendo bellezza e funzionalità a un luogo che appartiene alla nostra identità e alla storia della Sila, di cui è la Perla. Il nuovo lungolago offrirà ai cittadini e ai visitatori spazi moderni, sicuri e fruibili, con servizi all’altezza del valore naturalistico del territorio”.

L’intervento, finanziato e programmato per rafforzare l’attrattività turistica, procede secondo la tabella di marcia e prevede:

– Percorsi pedonali e aree attrezzate

– Nuovi punti di accesso

– Riqualificazione paesaggistica complessiva

“Stiamo galoppando – aggiunge la sindaca – perché crediamo nelle potenzialità di Lorica e nel suo ruolo per il futuro della Sila. Questo progetto contribuisce a contrastare lo spopolamento, a generare sviluppo e a costruire nuove opportunità per le nostre comunità”. La conclusione dei lavori rappresenterà una tappa fondamentale per la crescita di Lorica e per il rilancio dell’intero altopiano silano.