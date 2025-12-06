A Lorica riaprono gli impianti: ponte dell’Immacolata in Sila tra natura e divertimento

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il tanto atteso ritorno della stagione invernale è finalmente arrivato: da oggi, sabato 6 dicembre, infatti, gli impianti di Lorica riaprono al pubblico. Una data scelta non a casa ma che segna l’inizio di un lungo fine settimana di festa, quello dell’Immacolata, che nel cuore della Sila può essere vissuto all’insegna dello sport, del divertimento e della bellezza della natura.

Gli impianti saranno accessibili da oggi, sabato 6 dicembre, dalle ore 09:00 alle 16:00, e saranno fruibili tutti i giorni. Una riapertura questa che arriva a seguito della risoluzione delle criticità pregresse e che segna la ripresa di un processo di definitivo rilancio dell’area avviato con la Regione per la valorizzazione delle aree montane.

A lorica gli impianti tornano operativi grazie alla sinergia istituzionale

Si è lavorato a lungo per la riapertura del comprensorio sciistico in Sila per date una spinta importante al rilancio turistico di un’area che ogni anno attrae visitatori da tutta Italia e non solo, grazie alla sua bellezza senza pari. Gli impianti sono un punto di riferimento per il turismo invernale e rappresentano una risorsa fondamentale per tutta l’economia locale.

Questi i motivi che hanno spinto i vari enti istituzionali a lavorare in maniera congiuta, oggi questo importante risultato merito dell’impegno e della determinazione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dell’assessore Gianluca Gallo, che ha coordinato incessantemente le parti interessate in sinergia con l’assessore Marcello Minenna, e all’impegno di ARSAC, nella persona della Dott.ssa Fulvia Caligiuri.

Le operazioni di apertura sono state rese possibili grazie alla continua collaborazione tra le istituzioni e gli enti coinvolti. L’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Dott. Aristide Vercillo Martino, con il supporto del management aziendale, ha coordinato le attività necessarie per la riapertura, assicurando che gli impianti fossero pronti ad accogliere i visitatori.

La squadra di tecnici, coordinati dal direttore dell’esercizio, ing. Santo Marazzita, è pronta ad agire per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti, favorendo una fruizione ottimale del servizio indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Il comprensorio sciistico della Silatorna così operativo, permettendo a tutti gli appassionati di montagna di fruire dei meravigliosi paesaggi della Sila. Lorica resta così un punto di riferimento per il turismo invernale, ma anche per la crescita e il benessere delle comunità locali.