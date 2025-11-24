Lotta alla violenza sulle donne, a Saracena la cultura del rispetto parte dalla scuola con il teatro

SARACENA – “La lotta alla violenza sulle donne inizia dalla scuola. È lì che si costruiscono le relazioni, le parole, i comportamenti e la capacità di riconoscere ciò che è giusto e ciò che non lo è. Per questo riteniamo fondamentale portare messaggi di prevenzione, rispetto e consapevolezza direttamente tra i nostri ragazzi, con linguaggi che parlano alla loro sensibilità e alla loro età”.

Con questo messaggio il sindaco di Saracena, Renzo Russo e tutta l’amministrazione comunale sceglie di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne coinvolgendo gli studenti della sua cittadina.

Saracena, alunni a teatro con lo spettacolo “La scena”

Domani, martedì 25 novembre, nella sala consiliare, gli studenti della scuola secondaria di I grado assisteranno allo spettacolo teatrale “La scena,” scritto, ideato e interpretato da Susi Rutigliano, con la regia di Maurizio Sarubbi. Un lavoro artistico intenso e diretto, che affronta il tema della violenza di genere con un linguaggio narrativo accessibile ai più giovani, mescolando ironia, vita quotidiana e riflessioni profonde.

Il teatro diventa così uno strumento pedagogico per far emergere ciò che spesso resta nascosto: le dinamiche della violenza psicologica, gli stereotipi, le parole che feriscono, i segnali a cui prestare attenzione. “Crediamo – prosegue il primo cittadino di Saracena – che iniziative culturali e creative come questa abbiano la capacità di far arrivare il messaggio più in profondità. I ragazzi intercettano ciò che vedono e ciò che sentono sul palco più di qualunque lezione frontale. Ed è da questa consapevolezza che nasce il nostro impegno a fare del 25 novembre non un rito, ma un laboratorio di crescita e responsabilità collettiva”.

Lotta alla violenza sulle donne tra ascolto, formaziome e dialogo

Con la proposta di quest’anno, l’amministrazione rinnova il proprio impegno per una comunità che educa, riconoscendo alla scuola, al mondo dell’arte e alle istituzioni locali il ruolo di alleati nel contrasto alla violenza di genere. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Saracena sarà un momento di ascolto, formazione e dialogo: un passo necessario per costruire un futuro in cui il rispetto non sia un insegnamento occasionale, ma un’abitudine di vita condivisa.