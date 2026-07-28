Cosenza: Mamma Nabila, la madre di Momo chiede verità. “Non credo più nella giustizia”

COSENZA- “Io credevo nelle giustizia ma oggi purtroppo non è più così, per com’è morto mio figlio”. Sono le parole disperate di Nabila, la madre di Momo. Una mamma straziata dalla perdita del figlio, che si è lanciato dal balcone di casa a Cosenza durante un controllo dei carabinieri, mentre si trovava agli arresti domiciliari. La donna ha parlato durante la manifestazione del collettivo La Base, organizzata per chiedere verità su una tragedia che presenta ancora molti aspetti da chiarire. Mentre, l’avvocato di Momo, Osvaldo Rocca, ha annunciato che presenterà una denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza.

Morte di Momo. L’avvocato Rocca presenterà denuncia alla Procura della Repubblica

L’obiettivo è fare luce su come operano le forze dell’ordine in generale, in situazioni di questo tipo. Come ha sottolineato il legale: “Momo era seguito dal Centro di Salute Mentale ed era in uno stato di evidente agitazione. Per questo ho chiesto per iscritto al PM un accertamento per verificare l’eventuale presenza di segni sul corpo, in particolare ai polsi, così da chiarire una volta per tutte se gli fossero state applicate le manette”. Il corteo, composto da circa 150 persone, ha poi sfilato per le vie della città per fare ritorno sotto l’abitazione di Momo, la palazzina dal cui terzo piano il ragazzo si è lanciato.