MONTALTO UFFUGO (CS) – Il Natale arriva nel cuore del borgo antico e lo fa con un evento capace di unire tradizione, comunità e magia: domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 16:30, il centro storico di Montalto Uffugo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a “La Via del Vischio”.

Si tratta di una manifestazione pensata per far risplendere uno dei luoghi più suggestivi della città nel periodo più atteso dell’anno. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale locale, rafforzando quel senso di appartenenza che durante le festività natalizie trova la sua massima espressione.

La Via del Vischio a Montalto Uffugo | Qualche curiosità

Punto di partenza dell’evento sarà Piazza Francesco De Munno, vero cuore pulsante della manifestazione e porta d’accesso a un percorso fatto di luci, colori e sapori. Protagonista assoluta della serata sarà invece la suggestiva Via del Vischio, un itinerario completamente addobbato a festa.

Luminarie artistiche, installazioni scenografiche e proiezioni natalizie accompagneranno i visitatori lungo le strade del borgo, creando un’atmosfera sospesa nel tempo, capace di incantare grandi e piccoli.

Proprio all’ingresso della Via del Vischio, inoltre, l’amministrazione ha deciso di creare un QR-Code registrato, così da permettere ai visitatori di visualizzare l’opera realizzata, magari con altre curiosità, nonché altre attrattive montaltesi. Per citarne solo alcuni, Museo Leoncavallo e il Museo dei Presepi (e molto altro ancora).

L’intervista all’assessore Ranieri

Per quanto riguarda la manifestazione, organizzata nel centro storico di Montalto Uffugo, la redazione di QuiCosenza.it ha parlato con Silvio Ranieri, assessore alla Cultura e Grandi Eventi del Comune di Montalto Uffugo.

La via è stata realizzata interamente di vischio. Più di 100 metri di strada, un’opera che ha quindi bisogno di grande manodopera e lavoro di gruppo. Un lavoro realizzato anche con il supporto dei due istituti scolastici comprensivi. Ma non solo. Anche i bambini si sono messi all’opera nella realizzazione di un prodotto per adornare e abbellire la Via del Vischio, un altro invece lo porteranno a casa come dono per le proprie famiglie.

Da cosa nasce l’idea del Vischio a Montalto e come si sta preparando il centro storico cittadino?

«Nasce dall’idea di poter creare qualcosa che per Montalto è una prima volta in assoluto. Cerchiamo di dare un senso di comunità, fare incontri e darsi una mano. Questo è un periodo natalizio molto sentito da tutti, si è pensato di creare una cosa nuova, così da far conoscere tutti gli angoli del nostro borgo. Non solo la Via del Vischio, ma anche le altre zone. Il paese si sta preparando veramente tanto, tutti stanno dando una mano, in queste circostanze l’impegno comune può fare la differenza».

Un obiettivo comune anche per i più piccoli…

«Il progetto mette le scuole al centro. Grazie anche ai volontari che ci stanno dando una mano importante. Vogliamo allontanare i piccoli dai social e procedere con la creazione di qualcosa che resti nella loro mente. Un oggetto creato per la Via del Vischio e un altro da portare a casa».

Un ambiente magico che sicuramente renderà la cittadina un luogo ricco di emozioni da fotografare e ammirare. L’evento trae spunto da qualcosa in particolare?

«Aggiungiamo che durante la prima fase della manifestazione sarà possibile osservare alcune attrazioni per i più piccoli. All’altezza della Torre Normanna ci sarà un angolo dedicato ai bambini, dal titolo ‘Babbo Natale nella Torre‘, dall’altra parte un angolo dedicato alla Natività. Ci saranno delle opere che esporremo lungo la Via del Vischio».

Mancano pochi giorni al Natale e per questo “La Via del Vischio” si propone in una giornata domenicale che precede le festività. Crede che questi eventi siano il volano per far conoscere un po’ a tutti il centro cittadino?

«Il percorso amministrativo punta proprio a questo. Spesso anche nel nostro paese molti non conoscono bene il borgo centrale e culturale di Montalto. Abbiamo ascoltato le persone, utilizziamo anche questi momenti per far conoscere le nostre tradizioni e le nostre radici. Per chi giungerà da fuori posso dire che siamo pronti ad accogliere tutti».

Altre curiosità sull’evento fra luci, atmosfera e sapori

Ma le sorprese non finiscono qui. Grande attenzione sarà dedicata ai bambini e alle famiglie: all’interno della storica Torre verrà allestita la Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno consegnare la loro letterina e incontrare dal vivo il personaggio più amato del Natale, in una cornice architettonica unica e suggestiva.

Lungo il percorso non mancheranno momenti di animazione con Minnie, Topolino e altre mascotte, oltre a un’area Kinder dedicata al divertimento dei più piccoli. Per chi ama immortalare i momenti speciali, sarà presente anche una Area Selfie, con un Orso di Natale gigante pronto a diventare il protagonista degli scatti ricordo della serata.

Non solo spettacolo e intrattenimento: “La Via del Vischio” sarà anche un viaggio nei sapori della tradizione. Lo street food proporrà una selezione di specialità gastronomiche del territorio, permettendo ai visitatori di gustare piatti tipici mentre passeggiano tra le bellezze del centro storico illuminato a festa. “La Via del Vischio” non è pensata solo per attrarre visitatori, ma rappresenta soprattutto un abbraccio alla cittadinanza.

Un invito a riscoprire Montalto Uffugo, la storia e le sue tradizioni, lasciandosi incantare dalla magia di un borgo. Per una notte, infatti, il centro storico tornerà a essere un luogo d’atmosfera per grandi e piccini.