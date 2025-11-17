Mala movida: scoperti oltre 100 grammi di cocaina in una casa diroccata

VIBO VALENTIA – Contro la mala movida, anche nel fine settimana le attività delle forze dell’ordine. Nel weekend sono stati eseguiti controlli del territorio nel centro cittadino e nelle frazioni di Vibo Valentia. Le attività, disposte dal Questore per mantenere alta la sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità, hanno visto impegnate congiuntamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’operazione, condotta nell’ambito del contrasto alla cosiddetta ‘mala movida’, ha avuto come obiettivo la tutela di cittadini, residenti ed esercenti che frequentano o lavorano nelle aree più vive della città, soprattutto quelle ricche di locali pubblici. Il dispositivo ha coinvolto numerose unità: personale delle diverse articolazioni della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, unità cinofile, la Polizia Stradale e pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Mala movida, controlli e sequestri di droga

Nel corso dei controlli sono state identificate 930 persone, di cui 182 con precedenti penali, controllati 269 veicoli, elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e verificata la posizione di vari soggetti sottoposti ad arresti domiciliari o misure restrittive. Effettuati anche accertamenti in diversi esercizi pubblici. Un risultato particolarmente rilevante è arrivato dalla Squadra Mobile, che nel corso dei controlli nella frazione Piscopio ha rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

All’interno di un incavo ricavato nel muro perimetrale esterno di un’abitazione diroccata, gli agenti hanno trovato un contenitore di plastica con 8 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 42,89 grammi. In un secondo incavo, sempre sul medesimo muro, è stato individuato un ulteriore involucro contenente un blocco unico di cocaina dal peso di 59,62 grammi.

In totale, sono stati sequestrati 102,51 grammi di cocaina purissima. Durante l’estensione dei controlli a un’altra abitazione abbandonata, è stato inoltre rinvenuto un ulteriore quantitativo di droga: tre involucri di marijuana, per circa 10 grammi complessivi.