Mariano e la malattia rara, in campo la Regione: «Predisposto il trasporto aereo, si attende il ricovero»
L’assessore ha spiegato che la modalità di trasporto potrà essere attivata non appena verranno definite le date ufficiali del ricovero: “I contatti con la famiglia sono costanti, al fine di garantire un supporto continuo e di assicurare un coordinamento puntuale”. Avvia anche una raccolta fondi
CATANZARO – La situazione di Mariano, un ragazzino del Catanzarese, che per via di una malattia rara è arrivato a pesare 180 chili è arrivata negli scorsi giorni in Parlamento. A presentare un’interrogazione al ministro della Salute è stato Nicola Irto.
Oggi arrivano aggiornamenti dall’assessore all’inclusione sociale, sussidiarietà e welfare, pari opportunità, della Regione Calabria Pasqualina Straface che in una nota spiega che “la situazione del piccolo Mariano è seguita con la massima attenzione dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che già nel 2023 aveva provveduto a fornirgli i dispositivi necessari per la gestione della sua condizione”.
Ma non è tutto. “Nei giorni scorsi siamo stati informati della necessità di un nuovo ricovero presso un ospedale pediatrico altamente specializzato, dove il bambino aveva già effettuato una prima valutazione clinica. Di fronte a questa esigenza, l’Asp si è immediatamente attivata per individuare la soluzione logistica più appropriata”.
Mariano e la malattia rara, si punta a ridurre i tempi di attesa
“Grazie alla collaborazione e alla tempestiva disponibilità di Sacal, è stata predisposta in tempi molto rapidi una possibile modalità di trasporto aereo, che potrà essere attivata non appena verranno definite le date ufficiali del ricovero. Nel frattempo, i contatti con la famiglia sono costanti, al fine di garantire un supporto continuo e di assicurare un coordinamento puntuale di ogni fase”.
“L’Asp di Catanzaro – continua Straface – ha inoltre avviato un’interlocuzione diretta con l’ospedale pediatrico di riferimento per facilitare ulteriormente le procedure e ridurre al minimo i tempi di attesa, con l’obiettivo primario di garantire al piccolo Mariano il percorso di cura più adeguato e sicuro possibile. Ribadiamo il nostro impegno e la nostra vicinanza alla famiglia, assicurando che ogni azione necessaria sarà compiuta con la massima celerità e attenzione”.
