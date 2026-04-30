Ionio
SOSTEGNI ALLE AZIENDE
Maltempo, la Calabria chiede lo stato di calamità per il comparto agricolo dell’Alto Ionio
La Regione Calabria ha formalizzato la richiesta al Governo nazionale a seguito dei gravi danni subiti dagli imprenditori agricoli del territorio, con pesanti ripercussioni sulle attività produttive del settore primario
CATANZARO – A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse settimane la Calabria ed in particolare la zona dello Ionio, con ingenti danni provocati soprattutto a Sibari, Tarsia e Thurio, la Regione Calabria “ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale limitatamente al comparto agricolo nei comuni dell’Alto Ionio colpiti dai violenti eventi meteorologici dello scorso primo aprile”.
La Giunta regionale fa fatto sapere di aver “formalizzato la richiesta al Governo nazionale a seguito dei gravi danni subiti dagli imprenditori agricoli del territorio, con pesanti ripercussioni sulle attività produttive del settore primario”.
Maltempo e stato di calamità, Gallo: “Dare una risposta concreta agli agricoltori”
“Siamo intervenuti con tempestività – ha dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – per dare una risposta concreta agli imprenditori agricoli dell’Alto Ionio duramente colpiti dagli eventi del primo aprile. Questa richiesta rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere le risorse necessarie a sostenere il settore e accompagnare le aziende nel percorso di ripresa”.
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